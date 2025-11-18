POSNA SARMA SA SOJOM: Ukusnija je i od mrsne, a pravi se duplo lakše

OVAJ recept nudi izdašnu i hranljivu varijantu tradicionalne sarme, u kojoj je meso zamenjeno sojom.

Foto Shutterstock

Spoj klasičnih začina i kiselog kupusa stvara domaćinski ukus koji podseća na kafansku kuhinju, ali je istovremeno laganiji i bez mesnih prerađevina. Savršena je za vreme posta, veganski jelovnik, ili jednostavno za one koji žele zasitan, ali biljni obrok.

Sastojci:

1 veći kiseli kupus (ili oko 12-15 listova)

150 g suvog zrna soje ili 200 g sojinih komadića (za teksturu sličnu mesu)

200 g pirinča

1 veća glavica crnog luka

2-3 šargarepe

2-3 čena belog luka

200 g paradajz pirea ili seckanog paradajza

1 veći krompir (opciono, za dno lonca)

2-3 kašike ulja

1 kašičica aleve paprike

1 kašičica sušenog bilja (kao što su majčina dušica, peršun, mirođija)

So i biber po ukusu

500 ml bujona od povrća ili vode

Priprema:



Priprema Soje:

Ako koristite suvo zrno, potopite ga u toplu vodu na 30-40 minuta, pa ga kratko prokuvajte da omekša. Ocedite i dobro iscedite.

Ako koristite sojine komadiće, dovoljno je da ih potopite u toplu vodu oko 15 minuta pre ceđenja.

Rad sa Kupusom:

Uklonite tvrda rebra sa listova kupusa. Ako je kupus previše kiseo, preporučuje se da ga na kratko prokuvate u čistoj vodi.

Filovanje:

Na ulju propržite sitno iseckan crni luk dok ne postane providan. Dodajte narendanu šargarepu i kratko pržite.

Umešajte pirinač i pripremljenu soju. Ubacite beli luk, alevu papriku, bilje, so i biber. Dodajte malo tečnosti (bujon ili voda) da pirinač i soja počnu da upijaju ukuse.

(Informer)