POSNA SARMA SA SOJOM: Ukusnija je i od mrsne, a pravi se duplo lakše

18. 11. 2025. u 21:09

OVAJ recept nudi izdašnu i hranljivu varijantu tradicionalne sarme, u kojoj je meso zamenjeno sojom.

Spoj klasičnih začina i kiselog kupusa stvara domaćinski ukus koji podseća na kafansku kuhinju, ali je istovremeno laganiji i bez mesnih prerađevina. Savršena je za vreme posta, veganski jelovnik, ili jednostavno za one koji žele zasitan, ali biljni obrok. 

 

Sastojci:

  • 1 veći kiseli kupus (ili oko 12-15 listova)
  • 150 g suvog zrna soje ili 200 g sojinih komadića (za teksturu sličnu mesu)
  • 200 g pirinča
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 2-3 šargarepe
  • 2-3 čena belog luka
  • 200 g paradajz pirea ili seckanog paradajza
  • 1 veći krompir (opciono, za dno lonca)
  • 2-3 kašike ulja
  • 1 kašičica aleve paprike
  • 1 kašičica sušenog bilja (kao što su majčina dušica, peršun, mirođija)
  • So i biber po ukusu
  • 500 ml bujona od povrća ili vode

Priprema:


Priprema Soje:

Ako koristite suvo zrno, potopite ga u toplu vodu na 30-40 minuta, pa ga kratko prokuvajte da omekša. Ocedite i dobro iscedite.

Ako koristite sojine komadiće, dovoljno je da ih potopite u toplu vodu oko 15 minuta pre ceđenja.

Rad sa Kupusom:

Uklonite tvrda rebra sa listova kupusa. Ako je kupus previše kiseo, preporučuje se da ga na kratko prokuvate u čistoj vodi.

Filovanje:

Na ulju propržite sitno iseckan crni luk dok ne postane providan. Dodajte narendanu šargarepu i kratko pržite.

Umešajte pirinač i pripremljenu soju. Ubacite beli luk, alevu papriku, bilje, so i biber. Dodajte malo tečnosti (bujon ili voda) da pirinač i soja počnu da upijaju ukuse.

