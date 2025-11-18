POSNA SARMA SA SOJOM: Ukusnija je i od mrsne, a pravi se duplo lakše
OVAJ recept nudi izdašnu i hranljivu varijantu tradicionalne sarme, u kojoj je meso zamenjeno sojom.
Spoj klasičnih začina i kiselog kupusa stvara domaćinski ukus koji podseća na kafansku kuhinju, ali je istovremeno laganiji i bez mesnih prerađevina. Savršena je za vreme posta, veganski jelovnik, ili jednostavno za one koji žele zasitan, ali biljni obrok.
Sastojci:
- 1 veći kiseli kupus (ili oko 12-15 listova)
- 150 g suvog zrna soje ili 200 g sojinih komadića (za teksturu sličnu mesu)
- 200 g pirinča
- 1 veća glavica crnog luka
- 2-3 šargarepe
- 2-3 čena belog luka
- 200 g paradajz pirea ili seckanog paradajza
- 1 veći krompir (opciono, za dno lonca)
- 2-3 kašike ulja
- 1 kašičica aleve paprike
- 1 kašičica sušenog bilja (kao što su majčina dušica, peršun, mirođija)
- So i biber po ukusu
- 500 ml bujona od povrća ili vode
Priprema:
Priprema Soje:
Ako koristite suvo zrno, potopite ga u toplu vodu na 30-40 minuta, pa ga kratko prokuvajte da omekša. Ocedite i dobro iscedite.
Ako koristite sojine komadiće, dovoljno je da ih potopite u toplu vodu oko 15 minuta pre ceđenja.
Rad sa Kupusom:
Uklonite tvrda rebra sa listova kupusa. Ako je kupus previše kiseo, preporučuje se da ga na kratko prokuvate u čistoj vodi.
Filovanje:
Na ulju propržite sitno iseckan crni luk dok ne postane providan. Dodajte narendanu šargarepu i kratko pržite.
Umešajte pirinač i pripremljenu soju. Ubacite beli luk, alevu papriku, bilje, so i biber. Dodajte malo tečnosti (bujon ili voda) da pirinač i soja počnu da upijaju ukuse.
(Informer)
