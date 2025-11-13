Ručak dana

SVINJSKI VRAT SA JABUKAMA I CRNIM LUKOM: Recept za sočno meso

Milena Tomasevic

13. 11. 2025. u 21:25

Ovo jelo donosi savršen balans između slatkoće jabuke i pune arome mesa, uz blago biljne note timijana i majčine dušice. Idealno za svečani ručak ili nedeljnu porodičnu večeru.

СВИЊСКИ ВРАТ СА ЈАБУКАМА И ЦРНИМ ЛУКОМ: Рецепт за сочно месо

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 800 gr svinjskog vrata  
  • 2 velike jabuke (čvrste, blago kisele), isečene na kriške
  • 2 velika crna luka, tanko isečena
  • 3 čena belog luka, isceđena
  • 2 kašike biljnog ili maslinovog ulja
  • 1 kašika putera
  • 1 kašičica majčine dušice
  • 1 kašičica timijana
  • 1/2 šolje belog vina (po želji) ili povrćne čorbe
  • so i biber po ukusu

Priprema
Kriške mesa začiniti solju, biberom, majčinom dušicom i timijanom. U velikom tiganju zagrejati ulje i puter, pa pržiti svinjski vrat 4–5 minuta sa svake strane, dok ne dobije zlatno-braon boju. Izvaditi meso i ostaviti na tanjiru. U istom tiganju propržiti luk dok ne omekša i dobije zlatnu boju. Dodati beli luk i kratko dinstati, zatim ubaciti kriške jabuke i pržiti još 3–4 minuta dok ne omekšaju. Vrat vratiti u tiganj sa lukom i jabukama. Dodati belo vino ili čorbu, promešati, pokriti i ostaviti da se lagano krčka 25–30 minuta, dok meso ne postane mekano i sočno. Poslužiti toplo, ukrašeno svežim začinskim biljem. Odlično ide uz pire krompir, pečeni krompir ili hrskavi hleb.

Projatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"