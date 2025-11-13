SVINJSKI VRAT SA JABUKAMA I CRNIM LUKOM: Recept za sočno meso
Ovo jelo donosi savršen balans između slatkoće jabuke i pune arome mesa, uz blago biljne note timijana i majčine dušice. Idealno za svečani ručak ili nedeljnu porodičnu večeru.
Sastojci
- 800 gr svinjskog vrata
- 2 velike jabuke (čvrste, blago kisele), isečene na kriške
- 2 velika crna luka, tanko isečena
- 3 čena belog luka, isceđena
- 2 kašike biljnog ili maslinovog ulja
- 1 kašika putera
- 1 kašičica majčine dušice
- 1 kašičica timijana
- 1/2 šolje belog vina (po želji) ili povrćne čorbe
- so i biber po ukusu
Priprema
Kriške mesa začiniti solju, biberom, majčinom dušicom i timijanom. U velikom tiganju zagrejati ulje i puter, pa pržiti svinjski vrat 4–5 minuta sa svake strane, dok ne dobije zlatno-braon boju. Izvaditi meso i ostaviti na tanjiru. U istom tiganju propržiti luk dok ne omekša i dobije zlatnu boju. Dodati beli luk i kratko dinstati, zatim ubaciti kriške jabuke i pržiti još 3–4 minuta dok ne omekšaju. Vrat vratiti u tiganj sa lukom i jabukama. Dodati belo vino ili čorbu, promešati, pokriti i ostaviti da se lagano krčka 25–30 minuta, dok meso ne postane mekano i sočno. Poslužiti toplo, ukrašeno svežim začinskim biljem. Odlično ide uz pire krompir, pečeni krompir ili hrskavi hleb.
Projatno!
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)