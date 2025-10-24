Ručak dana

POHOVANE PEČURKE: Hrskava užina za svaki dan

Milena Tomasevic

24. 10. 2025. u 08:38

POHOVANE pečurke su jednostavno savršene: zlatno-hrskave spolja, sočne iznutra. Idealne su kao užina, predjelo ili prilog uz ručak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr svežih, srednjih pečuraka
  • 2 jajeta
  • 1 šolja prezli
  • ½ šolje brašna (univerzalnog)
  • so i biber po ukusu
  • ulje za prženje

Priprema:

Očistite pečurke i osušite ih papirnim ubrusom. Veće primerke možete preseći ili ukloniti drške.

Svaku pečurku uvaljajte u brašno, zatim u umućena jaja sa solju i biberom, pa u prezle. Za ekstra hrskavu koricu, ponovite postupak (jaje → prezle).

Zagrejte ulje u dubljem tiganju (2–3 cm). Pržite pečurke na srednjoj temperaturi 5–7 minuta, dok ne dobiju zlatno-braon boju. Izvadite ih na papirni ubrus da upije višak ulja.

Poslužite tople uz sos po izboru — jogurt sa belim lukom, mirođiju ili tartar. Odlično idu i uz pečen krompir ili svežu salatu.

U prezle možete dodati rendani parmezan, beli luk u prahu ili sušeni origano — dobićete dodatni miris i ukus.

Uživajte!

