POHOVANE PEČURKE: Hrskava užina za svaki dan

POHOVANE pečurke su jednostavno savršene: zlatno-hrskave spolja, sočne iznutra. Idealne su kao užina, predjelo ili prilog uz ručak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr svežih, srednjih pečuraka

2 jajeta

1 šolja prezli

½ šolje brašna (univerzalnog)

so i biber po ukusu

ulje za prženje

Priprema:

Očistite pečurke i osušite ih papirnim ubrusom. Veće primerke možete preseći ili ukloniti drške.

Svaku pečurku uvaljajte u brašno, zatim u umućena jaja sa solju i biberom, pa u prezle. Za ekstra hrskavu koricu, ponovite postupak (jaje → prezle).

Zagrejte ulje u dubljem tiganju (2–3 cm). Pržite pečurke na srednjoj temperaturi 5–7 minuta, dok ne dobiju zlatno-braon boju. Izvadite ih na papirni ubrus da upije višak ulja.



U prezle možete dodati rendani parmezan, beli luk u prahu ili sušeni origano — dobićete dodatni miris i ukus.

Uživajte!