POHOVANE PEČURKE: Hrskava užina za svaki dan
POHOVANE pečurke su jednostavno savršene: zlatno-hrskave spolja, sočne iznutra. Idealne su kao užina, predjelo ili prilog uz ručak.
Sastojci:
- 500 gr svežih, srednjih pečuraka
- 2 jajeta
- 1 šolja prezli
- ½ šolje brašna (univerzalnog)
- so i biber po ukusu
- ulje za prženje
Priprema:
Očistite pečurke i osušite ih papirnim ubrusom. Veće primerke možete preseći ili ukloniti drške.
Svaku pečurku uvaljajte u brašno, zatim u umućena jaja sa solju i biberom, pa u prezle. Za ekstra hrskavu koricu, ponovite postupak (jaje → prezle).
Zagrejte ulje u dubljem tiganju (2–3 cm). Pržite pečurke na srednjoj temperaturi 5–7 minuta, dok ne dobiju zlatno-braon boju. Izvadite ih na papirni ubrus da upije višak ulja.
U prezle možete dodati rendani parmezan, beli luk u prahu ili sušeni origano — dobićete dodatni miris i ukus.
Uživajte!
