PANGASIUS SA POVRĆEM: Brzo i kremasto

Milena Tomasevic

23. 09. 2025. u 17:00

Želite laganu, ali ukusnu večeru? Nežni fileti pangasiusa u kremastom sosu sa šargarepom, tikvicom i prazilukom spremni su za manje od 20 minuta – savršeno za svaki dan.

ПАНГАСИУС СА ПОВРЋЕМ: Брзо и кремасто

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 fileta pangasiusa
  • 2 šargarepe
  • 1 mala tikvica
  • 1 praziluk
  • 150 ml pavlake
  • 1 šolja povrtnog bujona
  • 2 kašike putera
  • 1 kašika limunovog soka
  • so, biber, mirođija

 Priprema

Šargarepu dinstajte 7–8 minuta na puteru, dodajte tikvicu i praziluk, dinstajte još 3–4 minuta.Dodajte bujon, pavlaku, mirođiju, so i biber, krčkajte 5 minuta. Filete pangasiusa začinite, pržite 2–3 minuta sa svake strane. Rasporedite  ribu preko sosa, krčkajte još 2 minuta i servirajte.

Prijatno!

