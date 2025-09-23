PANGASIUS SA POVRĆEM: Brzo i kremasto
Želite laganu, ali ukusnu večeru? Nežni fileti pangasiusa u kremastom sosu sa šargarepom, tikvicom i prazilukom spremni su za manje od 20 minuta – savršeno za svaki dan.
Sastojci
- 2 fileta pangasiusa
- 2 šargarepe
- 1 mala tikvica
- 1 praziluk
- 150 ml pavlake
- 1 šolja povrtnog bujona
- 2 kašike putera
- 1 kašika limunovog soka
- so, biber, mirođija
Priprema
Šargarepu dinstajte 7–8 minuta na puteru, dodajte tikvicu i praziluk, dinstajte još 3–4 minuta.Dodajte bujon, pavlaku, mirođiju, so i biber, krčkajte 5 minuta. Filete pangasiusa začinite, pržite 2–3 minuta sa svake strane. Rasporedite ribu preko sosa, krčkajte još 2 minuta i servirajte.
Prijatno!
