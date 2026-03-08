Pošalji recept

SA GRAŠKOM I KUKURUZOM: Kroketi od tune, idealni za vreme posta

Bojana Jovanović

08. 03. 2026. u 07:00

Možete ih servirati kao prilog, ali i kao glavno jelo, uz (posnu) pavlaku.

Potrebno je:

- 1 konzerva tunjevine

- 1 šolja kuvanog graška
- 1/2 šolje kuvanog kukuruza šećerca
- 1 jaje
- 3-4 kašike prezli (plus za paniranje)
- so, biber
- beli luk u prahu
- peršun
- ulje za prženje
- malo brašna

Priprema:

Ocedite tunjevinu a grašak i kukuruz blago izgnječite. U dubljoj posudi pomešajte tunu, grašak, kukuruz, jaje, prezle i začine u smesu pogodnu za oblikovanje. Zatim rukama oblikujte krokete, uvaljajte ih u brašno, jaje i prezle. Pržite ih na vrelom ulju nekoliko minuta sa obe strane, odnosno dok ne porumene. Jedite dok je toplo, uz pavlaku.

