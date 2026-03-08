SA GRAŠKOM I KUKURUZOM: Kroketi od tune, idealni za vreme posta
Možete ih servirati kao prilog, ali i kao glavno jelo, uz (posnu) pavlaku.
Potrebno je:
- 1 konzerva tunjevine
- 1/2 šolje kuvanog kukuruza šećerca
- 1 jaje
- 3-4 kašike prezli (plus za paniranje)
- so, biber
- beli luk u prahu
- peršun
- ulje za prženje
- malo brašna
Priprema:
Ocedite tunjevinu a grašak i kukuruz blago izgnječite. U dubljoj posudi pomešajte tunu, grašak, kukuruz, jaje, prezle i začine u smesu pogodnu za oblikovanje. Zatim rukama oblikujte krokete, uvaljajte ih u brašno, jaje i prezle. Pržite ih na vrelom ulju nekoliko minuta sa obe strane, odnosno dok ne porumene. Jedite dok je toplo, uz pavlaku.
Preporučujemo
ZA LjUBITELjE TELETINE: Ćufte na turski način
13. 02. 2026. u 07:00
MEDENI MAFINI: Za još slađi zalogaj
06. 03. 2026. u 18:00
NEODOLjIVA TESTENINA SA GRAŠKOM: Kremaste torteline
04. 03. 2026. u 07:00
NE ZOVE SE OVAKO BEZ RAZLOGA: Zdrav sladoled, poslastica za sva godišnja doba
07. 03. 2026. u 07:00
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)