SA GRAŠKOM I KUKURUZOM: Kroketi od tune, idealni za vreme posta

Ako tražite ideju za ukusan i zasitan ručak koji se priprema bez mnogo posuđa, ovo jelo je pravi izbor. Sočno svinjsko meso, krompir, šargarepa i testenina krčkaju se u bogatom sosu od paradajza i začina, pa se dobija aromatičan i domaći obrok koji će svi rado jesti. Priprema se u jednoj tavi ili šerpi, što ga čini praktičnim za svakodnevno kuvanje.