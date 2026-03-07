NE ZOVE SE OVAKO BEZ RAZLOGA: Zdrav sladoled, poslastica za sva godišnja doba
Probajte, nećete se pokajati! Zdrav, ukusan, niskokaloričan-šta ćete više od sladoleda!
Potrebno je:
- 1 velika banana
- 1 kašika limunovog soka
- 1 kašika putera od badema
- 1/2 šolje bademovog mleka
- 2 kašike svežeg mešanog šumskog voća
- 1 kašika čija semenki
- 1 kašika proteina u prahu od vanile
- 1 kašika usitnjenog kokosovog brašna
- 2 lista nane
- 3 kašike kokosovog sirupa
Priprema:
Bananu oljuštite, izgnječiti viljuškom, prelijte kokosovim sirupom, bademovim puterom, proteinom u prahu sa ukusom vanile i nastavite sa gnječenjem vuljuškom, istovremeno mešajući. Polovinu manjeg limuna iscedite. Zaleđeni šumski miks stavite u blender, zajedno sa limunovim sokom, bademovim mlekom, svežim šumskim voćem, usitnjenim kokosovim brašnom i nanom. Duže mutite sastojke u blenderu (3-4 minuta) pa dodajte bananu sa ostalim sastojcima. Blendirajte još oko minut. Prespite u manje posude i ostavite da se zaladi u zamrzivaču, najmanje na četiri sata.
Preporučujemo
MEDENI MAFINI: Za još slađi zalogaj
06. 03. 2026. u 18:00
KAD DOM ZAMIRIŠE: Aromatični kuglof sa kruškama i cimetom
03. 03. 2026. u 19:00
FRANCUSKI TART: Kolač za svaku priliku
04. 03. 2026. u 18:00
SLATKI ČOKOLADNI ZALOGAJI SA KRUŠKAMA: Ideja za poslasticu za početak nedelje
02. 03. 2026. u 17:31
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
"SVE SAM TO PROŠLA SA SAŠOM" Suzana potresena zbog Zorice: "Kancer kao da je zarazna bolest, ne znam od čega je operisana"
VEČERAS se u Sava Centru održava prvi od tri koncerta Marije Šerifović u 2026. godini.
06. 03. 2026. u 20:27
Komentari (0)