Torte i kolači

NE ZOVE SE OVAKO BEZ RAZLOGA: Zdrav sladoled, poslastica za sva godišnja doba

Bojana Jovanović

07. 03. 2026. u 07:00

Probajte, nećete se pokajati! Zdrav, ukusan, niskokaloričan-šta ćete više od sladoleda!

НЕ ЗОВЕ СЕ ОВАКО БЕЗ РАЗЛОГА: Здрав сладолед, посластица за сва годишња доба

Foto: Novosti/AI

Potrebno je:

- 1 velika banana

- 1 šolja smrznutog mešanog šumskog voća
- 1 kašika limunovog soka
- 1 kašika putera od badema
- 1/2 šolje bademovog mleka
- 2 kašike svežeg mešanog šumskog voća
- 1 kašika čija semenki
- 1 kašika proteina u prahu od vanile
- 1 kašika usitnjenog kokosovog brašna
- 2 lista nane
- 3 kašike kokosovog sirupa

Priprema:

Bananu oljuštite, izgnječiti viljuškom, prelijte kokosovim sirupom, bademovim puterom, proteinom u prahu sa ukusom vanile i nastavite sa gnječenjem vuljuškom, istovremeno mešajući. Polovinu manjeg limuna iscedite. Zaleđeni šumski miks stavite u blender, zajedno sa limunovim sokom, bademovim mlekom, svežim šumskim voćem, usitnjenim kokosovim brašnom i nanom. Duže mutite sastojke u blenderu (3-4 minuta) pa dodajte bananu sa ostalim sastojcima. Blendirajte još oko  minut. Prespite u manje posude i ostavite da se zaladi u zamrzivaču, najmanje na četiri sata.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
200.000 RAZLOGA ZA SLAVLJE: Yettel bank proslavlja 200.000 Bank MAX korisnika

200.000 RAZLOGA ZA SLAVLjE: Yettel bank proslavlja 200.000 Bank MAX korisnika