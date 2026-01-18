NJOKI SA BELIM LUKOM, PUTEROM I KOBASICOM: Brza večera iz jednog lonca

Kada vam je potreban ukusan i zasitan obrok koji se priprema za manje od pola sata, ovi njoki sa belim lukom, puterom i kobasicom su idealan izbor. Jednostavan recept iz jednog lonca, pun arome i savršen je za užurbane radne dane.

Sastojci

1 kašika maslinovog ulja

3 kašike neslanog putera (podeljeno)

340 gr kobasice (blage ili ljute), grubo iseckana

8 čenova belog luka, sitno iseckanih

½ šolje suvog belog vina

1 kašičica mlevenog crnog bibera

1 kašičica italijanskog začina (mešavina origana, bosiljka)

¼ kašičice soli

1 šolja pilećeg bujona sa smanjenim sadržajem soli

1 kašika limunovog soka

500 gr njoka

2 kašike svežeg, sitno seckanog peršuna

Priprema

Pre početka kuvanja oljuštite kobasice i iseckajte ih na manje komade. Očistite i iseckajte beli luk, kao i peršun. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje i 1 kašiku putera na srednje jakoj vatri. Dodajte kobasice, rasporedite ih u jednom sloju i pržite bez mešanja oko 2 minuta. Zatim promešajte i nastavite da pržite dok ne porumene. Dodajte beli luk i kratko pržite oko 1 minut, dok ne zamiriše. Sipajte belo vino i krčkajte oko 2 minuta, uz mešanje i sastruganje karamelizovanih delova sa dna tiganja. Dodajte so, biber i italijanski začin. Sipajte pileći bujon, dodajte preostali puter i limunov sok, pa mešajte dok se puter potpuno ne otopi. Ubacite njoke i kuvajte 2–3 minuta, odnosno prema uputstvu sa pakovanja, dok ne omekšaju i upiju sos. Umešajte svež peršun, sklonite sa vatre i odmah poslužite.

Prijatno!