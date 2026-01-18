NJOKI SA BELIM LUKOM, PUTEROM I KOBASICOM: Brza večera iz jednog lonca
Kada vam je potreban ukusan i zasitan obrok koji se priprema za manje od pola sata, ovi njoki sa belim lukom, puterom i kobasicom su idealan izbor. Jednostavan recept iz jednog lonca, pun arome i savršen je za užurbane radne dane.
Sastojci
- 1 kašika maslinovog ulja
- 3 kašike neslanog putera (podeljeno)
- 340 gr kobasice (blage ili ljute), grubo iseckana
- 8 čenova belog luka, sitno iseckanih
- ½ šolje suvog belog vina
- 1 kašičica mlevenog crnog bibera
- 1 kašičica italijanskog začina (mešavina origana, bosiljka)
- ¼ kašičice soli
- 1 šolja pilećeg bujona sa smanjenim sadržajem soli
- 1 kašika limunovog soka
- 500 gr njoka
- 2 kašike svežeg, sitno seckanog peršuna
Priprema
Pre početka kuvanja oljuštite kobasice i iseckajte ih na manje komade. Očistite i iseckajte beli luk, kao i peršun. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje i 1 kašiku putera na srednje jakoj vatri. Dodajte kobasice, rasporedite ih u jednom sloju i pržite bez mešanja oko 2 minuta. Zatim promešajte i nastavite da pržite dok ne porumene. Dodajte beli luk i kratko pržite oko 1 minut, dok ne zamiriše. Sipajte belo vino i krčkajte oko 2 minuta, uz mešanje i sastruganje karamelizovanih delova sa dna tiganja. Dodajte so, biber i italijanski začin. Sipajte pileći bujon, dodajte preostali puter i limunov sok, pa mešajte dok se puter potpuno ne otopi. Ubacite njoke i kuvajte 2–3 minuta, odnosno prema uputstvu sa pakovanja, dok ne omekšaju i upiju sos. Umešajte svež peršun, sklonite sa vatre i odmah poslužite.
Prijatno!
Preporučujemo
TOST SA PEČENIM PARADAJZOM I BURATOM: Jednostavno, a luksuzno
13. 01. 2026. u 07:40 >> 06:12
PEČENO MARINIRANO POVRĆE SA SOSOM: Bogat i pun ukus koji će se dopasti svima
26. 12. 2025. u 18:00
SVINjSKI BUT U SOSU: Recept za praznični specijalitet
25. 12. 2025. u 20:23
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)