BOSANSKIM "SPECIJALCIMA" SE SMEJE CEO SVET: Izbačeni sa takmičenja, a krivi im Srbi i Dodik (FOTO/VIDEO)

SNIMAK specijalaca iz Federacije BiH na takmičenju SWAT Challenge u Ujedinjenim Arapskim Emiratima postao je potpuni hit na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Poslednjeg dana takmičenja "specijalci" iz Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije nastupili su na poligonu na kom se meri fizička snaga.

Nakon što nisu prošli poligon, pa ni neke osnovne prepreke, specijalci FUP su diskvalifikovani od strane organizatora.

Snimak njihovog nastupa pogledajte ispod.

Jedan od urnebesnih komentara možda i najbolje sumira nastup specijalaca FUP u Emiratima:

- Momci nemojte se obazirati na pozitivne komentare. Glavu dole!

Poligon koji je nazvan “Obstacle Course” se sastoji od niza prepreka koje tim od pet članova mora savladati u najkraćem mogućem vremenu. Tu se nalaze prepreke kao što su usponi užetom, penjanje po konopcima, takozvani "monkey bars" ili vodoravne merdevine.

Ovaj poligon se smatra jednim od najzahtevnijih zadataka u okviru pet dana UAE SWAT Challenga. U konačnom rejtingu, od 109 specijalnih jedinica, specijalci iz Federacije BiH su zauzeli 98. mesto.

Njihove kolege iz MUP Republike Srpske su zauzeli znatno bolje, 38. mesto.

Krivi im Srbi i Dodik

Ovi rezultati izazvali su brojne reakcije u javnosti, a federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ponudio je bizarna objašnjenja u rangu od bezbednosnih pretnji, pa do mešanja BIA i srpskih obaveštajnih službi.

Isak je priznao da je rezultat loš, ali tvrdi da u Dubai nije otišla elitna postava, već tim sastavljen "u zadnji čas".

Na pitanje kako komentariše činjenicu da su specijalci iz Srpske bili daleko ispred, Isak je odgovorio:

- Tačno je to. Ljudi su dobili poziv zadnji dan, spisak je pravljen u zadnji čas. Da sam ja sastavljao tim, to bi se radilo pet meseci ranije, trenirali bi zajedno. Ovako, sastavljen je tim samo da se ode i prezentuje, jer nam generalno nedostaje policijskih službenika.

Međutim, ključni razlog zašto u Emirate nisu otišli najspremniji specijalci, prema Isakovim bizarnim tvrdnjama, leži u bezbednosnoj situaciji u zemlji i pretnjama koje dolaze od Milorada Dodika.

- Nisu nam najbolji otišli iz Sarajeva zbog Dodika i takvih kao što je on. Nismo ih smeli poslati. Jer, ako te ljude pošaljemo, ko će sutra odgovoriti u momentu da bude potrebno? Oni su tu da brane državu - rekao je Isak.

On je zatim, nastavljajući da se ukopava, izneo "ekskluzivnu informaciju" da je BIA odlučila da "oslabi Federaclnu upravu policije BiH", koja ima "jak tim".

Zatim je optužio sve kritičare svojih "specijalaca" za saradnju sa stranim službama.

- Morali su nešto uraditi da nas oslabe. Sad pogledajte sve zastupnike, medije i novinare koji rade protiv Uprave policije – ne treba vam mnogo da saznate ko je saradnik ove agencije koja se nalazi u susednoj državi. To vam je odgovor na sve udare koje trpimo - zaključio je Ramo Isak.

(Kurir)

