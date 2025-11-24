PALENTA SA SLANINOM I SIROM: Spoj kremaste teksture i hrskavog vrha sa slaninom i sirom!

Ovaj jednostavan, a ukusni recept spaja kremastu palentu, topljeni tvrdni sir i hrskavu slaninu u savršen balans ukusa i tekstura.

FOTO: Novosti





Sastojci:



• 1 šolja kukuruznog brašna (palente)

• 2 šolje vode

• 1 šolja mleka

• so po ukusu

• 150 gr sira tvrdog

• 100 gr slanine

• 1 kašika lanenih semenki

• 1 kašika susama

• 1 kašičica suncokreta

Priprema:

U šerpi zagrejati vodu i mleko. Dodati prstohvat soli. Postepeno dodavati palentu stalno mešajući da ne bude grudvica. Kuvati na laganoj vatri oko 10-15 minuta dok se ne zgusne i postane kremasta.

Kada je palenta skoro gotova, umešati većinu sira u palentu (ostaviti malo za posipanje na kraju).

Slaninu iseći na kockice ili trakice i pržiti u tiganju dok ne postane hrskava. Dodati mešavinu lana, susama i suncokreta.

Servirati palentu u tanjir za posluženje. Na vrh rasporediti prženu slaninu sa mešavinom lana, susama i suncokreta i preostali sir.

Prijatno!

