PALENTA SA SLANINOM I SIROM: Spoj kremaste teksture i hrskavog vrha sa slaninom i sirom!
Ovaj jednostavan, a ukusni recept spaja kremastu palentu, topljeni tvrdni sir i hrskavu slaninu u savršen balans ukusa i tekstura.
Sastojci:
• 1 šolja kukuruznog brašna (palente)
• 2 šolje vode
• 1 šolja mleka
• so po ukusu
• 150 gr sira tvrdog
• 100 gr slanine
• 1 kašika lanenih semenki
• 1 kašika susama
• 1 kašičica suncokreta
Priprema:
U šerpi zagrejati vodu i mleko. Dodati prstohvat soli. Postepeno dodavati palentu stalno mešajući da ne bude grudvica. Kuvati na laganoj vatri oko 10-15 minuta dok se ne zgusne i postane kremasta.
Kada je palenta skoro gotova, umešati većinu sira u palentu (ostaviti malo za posipanje na kraju).
Slaninu iseći na kockice ili trakice i pržiti u tiganju dok ne postane hrskava. Dodati mešavinu lana, susama i suncokreta.
Servirati palentu u tanjir za posluženje. Na vrh rasporediti prženu slaninu sa mešavinom lana, susama i suncokreta i preostali sir.
Prijatno!
