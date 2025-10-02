Pošalji recept

NAMAZ SA PARADAJZOM I MOCARELOM: Kremasti namaz pun ukusa, idealan uz roštilj, hleb ili povrće

Milena Tomasevic

02. 10. 2025. u 21:14

Brz za pripremu, a bogat ukusom – idealan je kao predjelo, prilog uz grilovano meso, punjenje za povrće ili kao namaz na parče hrskavog hleba. Savršen izbor za svaku priliku — od vikend roštilja do svečane večere.

НАМАЗ СА ПАРАДАЈЗОМ И МОЦАРЕЛОМ: Кремасти намаз пун укуса, идеалан уз роштиљ, хлеб или поврће

FOTO: Novosti

Sastojci (za oko 4 porcije):

  • 200 gr krem sira 
  • 100 gr grčkog jogurta
  •  2 kašike rendane mocarele
  •  4–5 sušenih paradajza u ulju 
  • 1 kašičica paradajz pirea
  • 1 kašičica balzamiko sirćeta
  • 1 kašika maslinovog ulja 
  • sveži bosiljak ili origano 
  • biber po ukusu
  • 1 kašika rendanog parmezana

Priprema:

U činiji pomešajte krem sir i jogurt  dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu. Umešajte paradajz pire, sitno iseckane sušene paradajze i mocarelu. Dodajte balzamiko sirće, maslinovo ulje i biber po ukusu. Po želji dodajte i kašiku rendanog parmezana za još bogatiji ukus. Ako želite, dodajte i sitno iseckane listiće svežeg bosiljka ili origana. Ostavite da odstoji. Stavite namaz u frižider na 15–30 minuta da se ukusi dobro prožmu pre serviranja.

Predlog za serviranje:

Ovaj mediteranski namaz savršeno se slaže sa: hrskavim hlebom,  grilovanom piletinom ili mesom, pečenim krompirom ili pomfritomsvežim ili pečenim povrćem.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SLANI MAFINI: Kukuruzno pecivo sa paprikom i medom
Peciva i pite

0 3

SLANI MAFINI: Kukuruzno pecivo sa paprikom i medom

Ako volite topla, mirisna peciva sa puno ukusa, ovi slani kukuruzni mafini su pravi izbor. Za njihovu pripremu neće vam biti potrebne egzotične namirnice – sve možete pronaći u lokalnoj prodavnici ili na pijaci. Posebnu čar daje glazura od meda i limete koja ovim mafinima daje suptilan slatkast završetak.

03. 10. 2025. u 07:42

Politika
Tenis
Fudbal
UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!