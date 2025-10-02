NAMAZ SA PARADAJZOM I MOCARELOM: Kremasti namaz pun ukusa, idealan uz roštilj, hleb ili povrće

Brz za pripremu, a bogat ukusom – idealan je kao predjelo, prilog uz grilovano meso, punjenje za povrće ili kao namaz na parče hrskavog hleba. Savršen izbor za svaku priliku — od vikend roštilja do svečane večere.

FOTO: Novosti

Sastojci (za oko 4 porcije):

200 gr krem sira

100 gr grčkog jogurta

2 kašike rendane mocarele

4–5 sušenih paradajza u ulju

1 kašičica paradajz pirea

1 kašičica balzamiko sirćeta

1 kašika maslinovog ulja

sveži bosiljak ili origano

biber po ukusu

1 kašika rendanog parmezana

Priprema:

U činiji pomešajte krem sir i jogurt dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu. Umešajte paradajz pire, sitno iseckane sušene paradajze i mocarelu. Dodajte balzamiko sirće, maslinovo ulje i biber po ukusu. Po želji dodajte i kašiku rendanog parmezana za još bogatiji ukus. Ako želite, dodajte i sitno iseckane listiće svežeg bosiljka ili origana. Ostavite da odstoji. Stavite namaz u frižider na 15–30 minuta da se ukusi dobro prožmu pre serviranja.

Predlog za serviranje:

Ovaj mediteranski namaz savršeno se slaže sa: hrskavim hlebom, grilovanom piletinom ili mesom, pečenim krompirom ili pomfritomsvežim ili pečenim povrćem.

Prijatno!