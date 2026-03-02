SOČNA PITA SA KROMPIROM I MESOM: Miris doma koji osvaja
Hrskava korica, sočan fil i neodoljiv preliv od jaja i kiselog mleka čine je savršenim izborom za doručak, ručak ili večeru.
Sastojci
- 500 gr kora za pitu
- 500 gr mlevenog mesa
- 2 veća krompira
- 2 glavice crnog luka
- malo ulja za dinstanje
- so
- biber
- začin po ukusu
Za preliv:
- 4 jaja
- 1 čaša kiselog mleka
- 1 čaša kisele vode
- so po ukusu
Priprema
Luk iseckati na kockice i prodinstajte na malo ulja. Dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne omekša. Krompir oljuštite i izrendajte, pa ga dodajte u posudu sa mesom. Posolite, pobiberite i dodajte začin po želji.
U podmazanu tepsiju stavite dve kore, blago ih nauljite, pa rasporedite fil. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sve kore i sav fil. Pitu isecite na kocke oštrim nožem.
Umutite jaja, dodajte kiselo mleko, kiselu vodu i malo soli. Tim prelivom ravnomerno prelijte pitu. Ostavite da odstoji 15–20 minuta, dok se rerna zagreje na 220°C. Pokrijte alu-folijom i pecite 10 minuta na 220°C. Smanjite temperaturu na 200°C i pecite još 20 minuta. Nakon toga skinite foliju i zapecite još 10 minuta, dok se ne formira lepa zlatna korica.
Prijatno!
