SOČNA PITA SA KROMPIROM I MESOM: Miris doma koji osvaja

Hrskava korica, sočan fil i neodoljiv preliv od jaja i kiselog mleka čine je savršenim izborom za doručak, ručak ili večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr kora za pitu

500 gr mlevenog mesa

2 veća krompira

2 glavice crnog luka

malo ulja za dinstanje

so

biber

začin po ukusu

Za preliv:

4 jaja

1 čaša kiselog mleka

1 čaša kisele vode

so po ukusu

Priprema

Luk iseckati na kockice i prodinstajte na malo ulja. Dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne omekša. Krompir oljuštite i izrendajte, pa ga dodajte u posudu sa mesom. Posolite, pobiberite i dodajte začin po želji.

U podmazanu tepsiju stavite dve kore, blago ih nauljite, pa rasporedite fil. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sve kore i sav fil. Pitu isecite na kocke oštrim nožem.

Umutite jaja, dodajte kiselo mleko, kiselu vodu i malo soli. Tim prelivom ravnomerno prelijte pitu. Ostavite da odstoji 15–20 minuta, dok se rerna zagreje na 220°C. Pokrijte alu-folijom i pecite 10 minuta na 220°C. Smanjite temperaturu na 200°C i pecite još 20 minuta. Nakon toga skinite foliju i zapecite još 10 minuta, dok se ne formira lepa zlatna korica.

Prijatno!