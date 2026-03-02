Peciva i pite

SOČNA PITA SA KROMPIROM I MESOM: Miris doma koji osvaja

Milena Tomasevic

02. 03. 2026. u 06:00 >> 19:56

Hrskava korica, sočan fil i neodoljiv preliv od jaja i kiselog mleka čine je savršenim izborom za doručak, ručak ili večeru.

СОЧНА ПИТА СА КРОМПИРОМ И МЕСОМ: Мирис дома који осваја

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr kora za pitu
  • 500 gr mlevenog mesa
  • 2 veća krompira
  • 2 glavice crnog luka
  • malo ulja za dinstanje
  • so
  • biber
  • začin po ukusu

Za preliv:

  • 4 jaja
  • 1 čaša kiselog mleka
  • 1 čaša kisele vode
  • so po ukusu

Priprema

Luk iseckati na kockice i prodinstajte na malo ulja. Dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne omekša. Krompir oljuštite i izrendajte, pa ga dodajte u posudu sa mesom. Posolite, pobiberite i dodajte začin po želji.

U podmazanu tepsiju stavite dve kore, blago ih nauljite, pa rasporedite fil. Ponavljajte postupak dok  ne utrošite sve kore i sav fil. Pitu isecite na kocke oštrim nožem.

Umutite jaja, dodajte kiselo mleko, kiselu vodu i malo soli. Tim prelivom ravnomerno prelijte pitu. Ostavite da odstoji 15–20 minuta, dok se rerna zagreje na 220°C. Pokrijte alu-folijom i pecite 10 minuta na 220°C. Smanjite temperaturu na 200°C i pecite još 20 minuta. Nakon toga skinite foliju i zapecite još 10 minuta, dok se ne formira lepa zlatna korica.

Prijatno!

