MINI PICE SA SIROM: Margarita u mini izdanju

Milena Tomasevic

15. 01. 2026. u 22:11 >> 19:55

Ove mini pice imaju podlogu od sira, bogate su proteinima, bez glutena i savršene kao grickalica, za žurke ili brz i lagan obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci

Podloga:

  • 1 šolja svežeg sira (izblendiranog do glatke teksture)
  • 1 veliko jaje
  • ½ šolje bademovog ili ovsenog brašna
  • ½ kašičice mešavine začina (origano, bosiljak, korijander)
  • prstohvat soli

Dodaci:

  • ½ šolje sosa za picu 
  • ½ šolje sveže mocarele (isečene ili rendane)
  • čeri paradajz, isečen na kolutove
  • sveži listovi bosiljka
  • nekoliko kapi maslinovog ulja (po želji)

Priprema
Podesite rernu na 190°C i obložite pleh papirom za pečenje. Sveži sir izblendirajte dok ne postane potpuno gladak. Dodajte jaje, brašno, začine i so, pa sve dobro sjedinite u gustu smesu. Na pleh stavljajte po 2–3 kašike smese i lagano ih raširijte u male krugove. Pecite 15–18 minuta, dok ne postanu čvrste i blago zlatne. Premažite sosom, dodajte mocarelu, čeri paradajz i nekoliko kapi maslinovog ulja. Vratite u rernu još 5–7 minuta, dok se sir ne otopi i ne počne da mehuri. Pospite svežim bosiljkom i uživajte dok su tople.

Prijatno!

