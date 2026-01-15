MINI PICE SA SIROM: Margarita u mini izdanju

Ove mini pice imaju podlogu od sira, bogate su proteinima, bez glutena i savršene kao grickalica, za žurke ili brz i lagan obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci

Podloga:

1 šolja svežeg sira (izblendiranog do glatke teksture)

1 veliko jaje

½ šolje bademovog ili ovsenog brašna

½ kašičice mešavine začina (origano, bosiljak, korijander)

prstohvat soli

Dodaci:

½ šolje sosa za picu

½ šolje sveže mocarele (isečene ili rendane)

čeri paradajz, isečen na kolutove

sveži listovi bosiljka

nekoliko kapi maslinovog ulja (po želji)

Priprema

Podesite rernu na 190°C i obložite pleh papirom za pečenje. Sveži sir izblendirajte dok ne postane potpuno gladak. Dodajte jaje, brašno, začine i so, pa sve dobro sjedinite u gustu smesu. Na pleh stavljajte po 2–3 kašike smese i lagano ih raširijte u male krugove. Pecite 15–18 minuta, dok ne postanu čvrste i blago zlatne. Premažite sosom, dodajte mocarelu, čeri paradajz i nekoliko kapi maslinovog ulja. Vratite u rernu još 5–7 minuta, dok se sir ne otopi i ne počne da mehuri. Pospite svežim bosiljkom i uživajte dok su tople.

Prijatno!