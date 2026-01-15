MINI PICE SA SIROM: Margarita u mini izdanju
Ove mini pice imaju podlogu od sira, bogate su proteinima, bez glutena i savršene kao grickalica, za žurke ili brz i lagan obrok.
Sastojci
Podloga:
- 1 šolja svežeg sira (izblendiranog do glatke teksture)
- 1 veliko jaje
- ½ šolje bademovog ili ovsenog brašna
- ½ kašičice mešavine začina (origano, bosiljak, korijander)
- prstohvat soli
Dodaci:
- ½ šolje sosa za picu
- ½ šolje sveže mocarele (isečene ili rendane)
- čeri paradajz, isečen na kolutove
- sveži listovi bosiljka
- nekoliko kapi maslinovog ulja (po želji)
Priprema
Podesite rernu na 190°C i obložite pleh papirom za pečenje. Sveži sir izblendirajte dok ne postane potpuno gladak. Dodajte jaje, brašno, začine i so, pa sve dobro sjedinite u gustu smesu. Na pleh stavljajte po 2–3 kašike smese i lagano ih raširijte u male krugove. Pecite 15–18 minuta, dok ne postanu čvrste i blago zlatne. Premažite sosom, dodajte mocarelu, čeri paradajz i nekoliko kapi maslinovog ulja. Vratite u rernu još 5–7 minuta, dok se sir ne otopi i ne počne da mehuri. Pospite svežim bosiljkom i uživajte dok su tople.
Prijatno!
