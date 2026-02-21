(MAPA) ZIMSKA OLUJA BESNI NEDALEKO OD SRBIJE: Pogledajte gde je najkritičnija situacija
U OVOM času snažna zimska oluja besni nad Rumunijom i Bugarskom. Sneg bez prestanka veje već više od 12 sati i već je napadalo više od 20 cm snega.
Sneg je praćen i jakim vetrom.
Najkritičnija situacija je u južnim, centralnim i jugoistočnim predelima Rumunije i na severu i severoistoku Bugarske.
U ovim predelima očekuje se ukupno i do pola metra snega, uz vetrove od 60 km/h, koji će stvarati snežne nanose i smetove.
Na udaru snežnog nevremena je i Bukurešt. Grad je u potpunosti paralisan olujom.
Mnogi putevi su neprohodni, naročito u Karpartima i u Vlaškoj niziji.
Više hiljada ljudi trenutno je bez struje.
Snežna oluja odsekla je od sveta više stotina sela i naselja.
Temperature su opale ispod 0°C, a u Karpatima i na -15.
Na udaru nevremena je i crnomroska obala Rumunije i Bugarske, gde pada jaka i obilna kiša, uz olujne udare severoistočnog vetra od 80 km/h, a višemetarski talasi plave priobalna područja.
Kiša pada samo u uzanom obalnom području, ali će sneg u narednim satima zahvatiti i obalu.
U toku večeri i noći zimska oluja sa snegom svojom glavninom premeštaće se prema jugu preko Bugarske i zahvatiti severozapad Turske i krajnii severoistok Grčke, uz sneg čak i na samom obalnom području, uz olujne vetrove.
U sklopu njega premeštao se i hladni front, koji je doneo zahlađenje i pad temperature danas za 10 do 15 stepeni, pa je vreme u Srbiji danas pravo zismko, uz temperature od 1 do 5°C, ali tek ponegde sa susnežicom i slabim snegom.
Centar ciklona danas se nalazi iznad Egejskog mora.
Srbija se danas nalazi na rubnom delu ciklona i nevremena sa istoka i jugoistoka Balkana, ali će tokom večeri, noći i jutra ovaj periferni deo zimske oluje u severozapadnoj visinskoj struji doneti sneg i Srbiji, naročito istočnim, centralnim i južnim delovima Srbije, ali bez značajnijeg snežnog pokrivača. Već u nedelju tokom dana toplije, uz temperature oko 10 stepeni.
Od ponedeljka Srbiju očekuje značajnije otopljenje, usled priliva vrlo tople vazdušne mase sa zapada i jugozapada i jačanja anticklona. Temperature će biti nalik prolećnim.
(Telegraf)
Preporučujemo
OGLASILA SE ER SRBIJA: Menja se red letenja između Beograda i ovog grada zbog snega
21. 02. 2026. u 16:14
NOVI DETALjI NESTANKA RIBOLOVACA KOD LESKOVCA: Ronioci upravo češljaju dno jezera (FOTO)
21. 02. 2026. u 13:52
TRENUTAK KAD JE SRBIJA ZANEMELA! Vučić se uhvatio za glavu nakon priznanja ove hrabre žene: Dođe mi da zajedno sa vama plačem!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se uhvatio za glavu nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.
20. 02. 2026. u 22:47
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"KOSOVO, SRBIJA, USTANITE!" Tramp pozdravio i goste kojih nije bilo u sali
AMERIČKI predsednik Donald Tramp osnovao je Odbor za mir, ali je već na osnivačkom sastanku "Odbora za mir" zapretio ratom. Pretnju iz govora ponovio je i u avionu za Džordžiju. Ozbiljnost pokazuje i premeštanje nosača aviona u istočno Sredozemlje.
21. 02. 2026. u 09:40
Komentari (0)