RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu zvanom "Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026", i to zbog sve ružnijih dešavanja vezanim za Paraolimpijske igre koje na istom mestu slede.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Sada su Rusi stigli na Igre u Italiju, ali...

Veliki skandali su ponovo na pomolu: saveznici Ukrajine listom se posvećuju bojkotu svečane ceremonije Paraolimpijskih igara jer će na njima Rusi moći da nastupe pod svojom zastavom. Tako su bojkot najavili Ukrajinci, Poljaci, danas i Česi, a pojedini članovi italijanske vladajuće većine čak predlažu da se ruskim paraolimpijcima uopšte ne izdaju vize. Tačnije, da se vize izdaju samo sportistima, ali ne i njihovim pratiocima - iako su u pitanju sportisti koji bez pratilaca i ne mogu da nastupaju. Neverovatno, ali istinito.

I, tim povodom je ruska državna novinska agencija RIA Novosti objavila veliku priču - srpskoj podršci.

"Novosti" vam u celosti prenose taj tekst:

"MILANO, 21. februar – RIA Novosti. Politički sukobi ne bi trebalo da ometaju olimpijce u ostvarenju svojih sportskih snova, saopštio je Olimpijski komitet Srbije za RIA Novosti.

Ta srpska organizacija je istakla da Olimpijska povelja, principi kojima se Srbija rukovodi, promoviše univerzalnost i pravo svih sportista da učestvuju na Olimpijskim igrama.

- U našoj zemlji smo se suočili sa velikom sportskom nepravdom, jer mnogi naši sportisti nisu mogli da učestvuju na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine iz razloga koji nisu povezani sa sportom. Jasno razumemo da politički sukobi nikada ne bi trebalo da ometaju sportiste u ostvarivanju svojih snova. Naprotiv, sport treba da ujedinjuje ljude - rekao je za RIA Novosti predstavnik srpskog olimpijskog komiteta kao odgovor na zahtev za komentar o situaciji u vezi sa neučestvovanjem Rusa na Igrama pod svojom nacionalnom zastavom, teo dozvoli ruskim paraolimpijcima da se takmiče sa svojom zastavom i himnom.

Ranije je Ukrajinski paraolimpijski komitet najavio da će ukrajinski sportisti bojkotovati ceremoniju otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji zbog učešća ruskih sportista koji nose nacionalne simbole. Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo omladine i sporta, sa svoje strane, izjavili su da će njihovi zvaničnici bojkotovati Paraolimpijske igre ukoliko organizatori ne preispitaju odluku da dozvole Rusima i Belorusima da nose nacionalne simbole.

Srpski olimpijski komitet naglašava da se olimpijski principi moraju primenjivati u svim okolnostima.

- Zato mi snažno podržavamo neumorne napore Međunarodnog olimpijskog komiteta da pruži mogućnosti svim sportistima iz celog sveta da se okupe i učestvuju na Olimpijskim igrama u skladu sa principima Olimpijske povelje - saopštio je srpski olimpijski komitet.

Zimske olimpijske igre se održavaju od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini d'Ampeco. Ruski sportisti primljeni na takmičenje mogu da se takmiče samo kao 'neutralni'. Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije izjavio da zabrane ruskim sportistima jasno krše principe Olimpijske povelje, koja predviđa neprihvatljivost politizacije sporta, koja treba da ujedini ljude, a ne da ih podeli.

U septembru 2025. godine, Međunarodni paraolimpijski komitet je u potpunosti vratio Paraolimpijski komitet Ruske Federacije u svoj rad. Rusi će se na Paraolimpijskim igrama takmičiti sa svojom zastavom i himnom. Igre u Milanu i Kortini d'Ampeco održaće se od 6. do 15. marta", ističe se u tekstu "RIA Novosti".

Olimpijski krugovi i logo Paraolimpijskih igara na ZOI 2026 Milano - Kortina /Ć FOTO: Tanjug/AP

Najnoviji maltretman Rusa

Podsetimo, em su Rusi na ovim Zimskim olimpijskim igrama prošli kroz maltretmane (recimo, svim olimpijcima podele ekskluzivne mobilne telefone, a Rusima pastu za zube i šampon), em su danas saznali još jednu neverovatnu vest:

Iako su dobili dozvolu da učestvuju u olimpijskim klizačkim nadmetanjima na ZOI 2026, za Ruse (i Beloruse) je upravo izrečena zabrana nastupa na Svetskom prvenstvu u umetničkom klizanju.

"Nitkovi!"

Evo kako je o tome, i prvoj reakciji slavne Ruskinje, izvestio "Meč TV":

"Počasni trener SSSR-a Tatjana Tarasova, govoreći za Meč TV, nazvala je Međunarodnu klizačku uniju (ISU) podlacima i nitkovima nakon što je uskratila ruskim klizačima pravo nastupa na Svetskom prvenstvu.

Nakon pojedinačnog nastupa žena na Olimpijskim igrama 2026. u Italiji, naša kuća je pitala ISU da li će ruski klizači Adelija Petrosjan i Petr Gumenik moći da se takmiče i na Svetskom prvenstvu u Češkoj. A ta organizacija nam je odgovorila da klizači sa ruskim i beloruskim pasošima neće moći da učestvuju u Pragu.

Tatjana Tarasova, šta mislite o ovom stavu ISU-a?

- To su podlaci. Apsolutni nitkovi! Nemamo samo Petra (Gumenika) i Adeliju (Petrosjan), već i druge talentovane sportiste. Jasno je da nikome od naših neće dozvoliti da se takmičimo na Svetskom prvenstvu. Ali postoje i drugi turniri, sledeće godine. Rukovodstvo naše federacije je na Olimpijskim igrama, mada... šta je poenta? I (prvi čovek ruskog Saveza Anton) Siharulidze i (generalni sekretar FFKKR) Kogan su tamo. Šteta je što ne mogu da postignu dogovor ni sa kim! - rekla je Tarasova za Meč TV.

Podsetimo, maltretman koji je doživeo njihov čuveni klizač Petr Gumenik - Rusije nije mogla ni da sanja.

I, taj maltretman imao je tri dela.

Čin prvi: Zabranili mu pesmu uz koju se mesecima spremao

Podsetimo, kao što su vam "Novosti" već javile, ruskom klizaču Petru Gumeniku, koji se spremao za nastup na Igrama uz muziku iz filma "Parfem" - organizatori su naprasno zabranili da tu muziku pušta dok nastupa, navodeći kao razlog "probleme sa autorskim pravima".

A pritom drugi klizači najnormalnije korsite tu istu muzičku kompoziciju.

Licenciranje je, odjednom, problem samo za ruskog sportistu.

Gumenikov tim je hitno morao da nađe alternativu, pa se na kraju odlučio za nastupa uz muziku iz filma "Dina“.

Petr Gumennik is fascinating to watch. His lines are beautiful, and the balance between technical strength and artistry is something you rarely see. It's a crime against figure skating to create yet another issue for him.

Ne mali broj ljubitelja umetničkog klizanja molio je putem društvenih mreža MOK da Gumeniku dozvoli da nastupi sa muzikom uz koju se i spremao za Olimpiske igre, ali... uzalud.

Please allow Petr Gumennik to perform his short program to Perfume. The fans absolutely love this magical program!

Čin drugi: Pokraden u finalu da se i stranci pitaju - da li je moguće?!

Na levoj strani snimka koji je pred vama možete da vidite kako kliza Gumenik, koga su sudije svrstale na šesto mesto na ovim Igrama. Na desnom delu videćete Japanca kome su sudije dodelile medalju.

Samo pogledajte ta dva snimka i biće vam jasan bes - mnogih:

Milan Olympics: the incredible figure skater on the left is Petr Gumennik of 🇷🇺 Russia (prohibited from competing under his national flag), despised by judges for his Russianness - ended up in 6th place. The struggling skater on the right is Yuma Kagiyama of 🇯🇵 Japan, who won the…

Čin treći: Zabranili mu da učestvuje na gala-svečanosti

Obično svi osvajači medalja na nekom takmičenju, pa i ZOI 2026, uz još po četiri naredna po plasmanu takmičara - učestvuju na tzv. "gala večeri", na kojoj se klizači i klizačice revijalnim nastupom opraštaju od publike pred kojom su se do tada nadmetali.

Međutim, iako je Gumenik bio šesti u finalu, dakle tri mesta "ispod crte", tj. ispod treće pozicije koja donosi bronzano odličje - nije pozvan da učestvuje na gala svečanosti, već su pozive dobila dva takmičara koja su bila lošije od njega plasirana.

Strogi uslovi za Ruse i Beloruse

Podsetimo, da bi uopšte nastupio na Igrama, Gumenik i njegovi sunarodnici morali su da budu proglašeni "podobnim".

A ruski i beloruski sportisti koji su tražili "podobnost" za Zimske igre 2026. morali su da ispune sledeće kriterijume:

Svi sportisti i njihovo "osoblje podrške" koji su otvoreno izrazili podršku ratu u Ukrajini neće biti podobni

Sportisti i osoblje podrške koji su angažovani od strane ruske ili beloruske vojske ili agencija nacionalne bezbednosti neće biti podobni

Svi individualni neutralni sportisti moraju ispuniti sve odgovarajuće antidoping zahteve

"Satrli" broj Rusa

Kontrast u odnosu na prethodne Igre je više nego upečatljiv: pre četiri godine, 2022. u Pekingu, više od 200 ruskih sportista takmičilo se pod zastavom Ruskog olimpijskog komiteta i osvojilo 32 medalje, uključujući pet zlatnih. Ove godine, samo 13 Rusa će se takmičiti u sedam disciplina.

