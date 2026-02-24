PILAV NA VODI: Jednostavan posni obrok pun ukusa
U danima posta, kada želimo lagan, a hranljiv obrok, pilav na vodi je pravi izbor. Ovo je starinsko, jednostavno jelo koje ne zahteva mnogo namirnica, a pruža puno ukusa i sitosti.
Sastojci
1 veća šargarepa
1 šolja pirinča
2 šolje vode
200–300 gr šampinjona
so po ukusu
kurkuma (po želji)
Priprema:
Skuvajte jednu veću šargarepu i ostavite da se prohladi, pa je iseckajte na kockice. U šerpu sipajte jednu šolju pirinča. Istom šoljom odmerite dve šolje vode i nalijte preko pirinča. Uključite ringlu na najjače. Kada provri, smanjite temperaturu, poklopite i kuvajte 20 minuta, bez mešanja. Šampinjone iseckajte i dinstajte na vodi oko 15 minuta, dok ne omekšaju. Posolite po ukusu i, po želji, dodajte malo kurkume. U dinstane šampinjone umešajte skuvan pirinač i iseckanu šargarepu. Lagano promešajte da se ukusi sjedine.
Prijatno!
Preporučujemo
ČOKO-VIŠNjA MAFINI: Mekani, sočni i puni komadića čokolade
22. 02. 2026. u 12:00
HLEB OD BOORVNICA, LIMUNA I SVEŽEG SIRA: Sočan i mirisan desert
22. 02. 2026. u 11:00
POSNA PITA SA JABUKAMA: Recept za mirisnu pitu
23. 02. 2026. u 06:00 >> 19:28
PUŽIĆI OD LISNATOG TESTA: Brzo i neodoljivo predjelo
23. 02. 2026. u 07:00
KATASTROFA U VAŠINGTONU: Tramp odobrio vanredno stanje
AMERIČKI predsednik Donald Tramp odobrio je deklaraciju vanrednog stanja za Vašington kako bi savezne vlasti pomogle pri sanaciji kanalizacione katastrofe koja je počela prošlog meseca.
22. 02. 2026. u 13:41
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
POREKLO VASILIJA KOSTOVA: Rođen u Beogradu, ali njegovi roditelji NISU odatle - slave Svetog Luku
VASILIJE Kostov odavno više nije samo mlada nada Crvene zvezde. Nikako! On je jedan od motora i pokretača crveno-bele čete, a to pokazuju i golovi koje daje na velikim mečevima.
22. 02. 2026. u 18:50
Komentari (0)