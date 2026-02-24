Bakini recepti

PILAV NA VODI: Jednostavan posni obrok pun ukusa

Milena Tomasevic

24. 02. 2026. u 06:00 >> 20:47

U danima posta, kada želimo lagan, a hranljiv obrok, pilav na vodi je pravi izbor. Ovo je starinsko, jednostavno jelo koje ne zahteva mnogo namirnica, a pruža puno ukusa i sitosti.

ПИЛАВ НА ВОДИ: Једноставан посни оброк пун укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

1 veća šargarepa

1 šolja pirinča

2 šolje vode

200–300 gr šampinjona

so po ukusu

kurkuma (po želji)

Priprema:

Skuvajte jednu veću šargarepu i ostavite da se prohladi, pa je iseckajte na kockice. U šerpu sipajte jednu šolju pirinča. Istom šoljom odmerite dve šolje vode i nalijte preko pirinča. Uključite ringlu na najjače. Kada provri, smanjite temperaturu, poklopite i kuvajte 20 minuta, bez mešanja. Šampinjone iseckajte i dinstajte na vodi oko 15 minuta, dok ne omekšaju. Posolite po ukusu i, po želji, dodajte malo kurkume. U dinstane šampinjone umešajte skuvan pirinač i iseckanu šargarepu. Lagano promešajte da se ukusi sjedine.

Prijatno!

