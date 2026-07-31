UTOPILA SE DEVOJČICA (3) U BAZENU: Majka započela reanimaciju, ali detetu nije bilo spasa
TROGODIŠNjA devojčica utopila se nakon što je upala u bazen u mestu Laufen, u Gornjoj Bavarskoj.
Posle nesreće, devojčica je odmah reanimirana, a potom je helikopterom prevezena u bolnicu. Kako je saopštila policija iz Rozenhajma, dete je preminulo u bolnici.
Prema navodima policije, devojčica je u četvrtak popodne upala u bazen koji se nalazi na privatnom posedu. Njena majka je odmah započela reanimaciju, nakon čega je pokušaje oživljavanja nastavio tim hitne pomoći. Uzrok ove nesreće za sada nije poznat.
Kriminalistička policija iz Traunštajna i nadležno tužilaštvo pokrenuli su istragu kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.
(Heute)
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