PUTIN SE HITNO OGLASIO: Budućnost Rusije je u pitanju

RUSIJA nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se poslanicima Državne dume.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

On je istakao da su poslednje godine jedne od odlučujućih faza u životu otadžbine.

Takođe je napomenuo da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u Specijalnoj vojnoj operaciji.

„Učesnici Specijalne vojne operacije herojski se bore za Rusiju, za svoju domovinu. Njih podržava ceo naš narod, celo naše društvo. Ostvarićemo svoje ciljeve i zajedno ćemo učiniti sve za pobedu, za Rusiju“, naglasio je šef države.

Prema njegovim rečima, narod Rusije odgovorio je na iskušenja i pritiske na zemlju unutrašnjim jedinstvom.

„Naš multinacionalni narod je na istorijska iskušenja i agresivni spoljni pritisak odgovorio unutrašnjim jedinstvom. Tako je uvek bilo. I upravo se to dešava i danas“, rekao je Putin.

On je dodao da ruske vlasti trenutno deluju u periodu formiranja novog svetskog poretka.

„Ovo je, bez ikakvog preterivanja, jedna od odlučujućih faza u istoriji Otadžbine, kada su u pitanju sudbina i budućnost našeg naroda. U borbi i intenzivnoj konkurenciji formiraju se konture novog svetskog poretka“, istakao je Putin.

Putin je dodao da se Rusija odavno suočava sa pokušajima ograničavanja od strane Zapada, ali od 2022. godine rusofobična mašina je u punom zamahu.

„Oni jednostavno postavljaju svetske rekorde i to istovremeno po dva kriterijuma: brojem takozvanih sankcija, njihovom beskorisnošću i štetom koju nanose, pre svega, samim njihovim autorima i inicijatorima i narodima nekih evropskih i drugih zemalja. U pokušaju da potkopaju rusku državu i izazovu društvene podele u našoj zemlji, pokušali su da uguše našu ekonomiju, finansijski sistem i bankarski sektor i potkopaju potencijal nauke, industrije i obrazovanja“, naglasio je Putin.

Štaviše, „nesposobni da pobede Rusiju na bojnom polju, oni se oslanjaju na otvoreno terorističke metode vođenja rata“ protiv naroda Rusije, istakao je predsednik.

„Ali narod Rusije niko nikada ne može slomiti. To se nikada nije dogodilo i nikada se neće dogoditi“, rekao je Putin.

Kako je naveo, Rusija postavlja ambiciozne ciljeve za poboljšanje životnog standarda i borbu protiv siromaštva.

„Ne samo da se prilagođavamo novim uslovima i samouvereno prevazilazimo veštačke barijere stvorene spolja, već smo zajednički postavili i ambiciozne dugoročne ciljeve u pogledu poboljšanja blagostanja ljudi, pružanja širokih mogućnosti za samorealizaciju svakom čoveku i, naravno, smanjenja siromaštva. I tu imamo mnogo razloga za ponos – ostvarujemo dobar napredak“, ocenio je Putin.

Ruski lider takođe je zahvalio poslanicima Državne dume na njihovom efikasnom radu, jačanju državnog suvereniteta i zaštiti nacionalnih interesa zemlje.

(Sputnjik)