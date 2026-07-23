SAD IZDALE HITNO UPOZORENJE SVIM AMERIKANCIMA NA PLANETI: Pakao tek počinje - Iran sprema napade širom sveta?!
STEJT department upozorio je danas građane Sjedinjenih Američkih Država širom sveta na pojačane bezbednosne rizike zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku, ocenjujući da situacija ostaje složena i da postoji mogućnost nepredviđene eskalacije.
Amerikancima koji se trenutno nalaze u regionu savetovano je da budu oprezni i spremni na moguće poremećaje u putovanju, uključujući otkazivanje letova i privremena zatvaranja vazdušnog prostora.
Stejt department je na mreži Iks naveo da su pojedine avio-kompanije u regionu odložile obnovu ranijih redovnih linija, a da su druge otkazale određene rute. U saopštenju se dodaje da su američki diplomatski objekti, uključujući i one van Bliskog istoka, bili meta napada, kao i da Iran i grupe koje podržava Teheran mogu da predstavljaju pretnju po druge američke interese u inostranstvu ili lokacije povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim građanima, uključujući kompanije i institucije.
Američkim državljanima van regiona savetovano je da razmotre putovanja u i kroz Bliski istok, a onima koji planiraju put preporučeno je da kod avio-kompanija provere status svojih letova.
Putnicima čiji su letovi pogođeni promenama savetovano je da se direktno obrate prevoznicima radi informacija o mogućim izmenama.
(Tanjug)
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