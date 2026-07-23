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SAD IZDALE HITNO UPOZORENJE SVIM AMERIKANCIMA NA PLANETI: Pakao tek počinje - Iran sprema napade širom sveta?!

Ana Đokić

23. 07. 2026. u 08:08

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STEJT department upozorio je danas građane Sjedinjenih Američkih Država širom sveta na pojačane bezbednosne rizike zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku, ocenjujući da situacija ostaje složena i da postoji mogućnost nepredviđene eskalacije.

САД ИЗДАЛЕ ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ СВИМ АМЕРИКАНЦИМА НА ПЛАНЕТИ: Пакао тек почиње - Иран спрема нападе широм света?!

Foto Depositphotos

Amerikancima koji se trenutno nalaze u regionu savetovano je da budu oprezni i spremni na moguće poremećaje u putovanju, uključujući otkazivanje letova i privremena zatvaranja vazdušnog prostora.

Stejt department je na mreži Iks naveo da su pojedine avio-kompanije u regionu odložile obnovu ranijih redovnih linija, a da su druge otkazale određene rute. U saopštenju se dodaje da su američki diplomatski objekti, uključujući i one van Bliskog istoka, bili meta napada, kao i da Iran i grupe koje podržava Teheran mogu da predstavljaju pretnju po druge američke interese u inostranstvu ili lokacije povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim građanima, uključujući kompanije i institucije.

Američkim državljanima van regiona savetovano je da razmotre putovanja u i kroz Bliski istok, a onima koji planiraju put preporučeno je da kod avio-kompanija provere status svojih letova.

Putnicima čiji su letovi pogođeni promenama savetovano je da se direktno obrate prevoznicima radi informacija o mogućim izmenama.

(Tanjug)

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