BUGARSKA PRELOMILA: Odlučili da li će Americi omogućiti korišćenje vazdušne baze za operacije na Bliskom istoku

BUGARSKI parlament danas je podržao predlog bugarske vlade da američkoj vojsci bude omogućeno korišćenje vazdušne baze u toj zemlji za podršku američkim operacijama na Bliskom istoku.

ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia

Bugarski poslanici glasali su sa 136 glasova "za", 13 "protiv" i dva uzdržana za odluku kojom se omogućava razmeštanje do osam američkih aviona za dopunu goriva u vazduhu tipa KC-135, zajedno sa 250 pripadnika osoblja i pratećom opremom, u vazdušnoj bazi Bezmer od petka do 1. oktobra, prenosi AP.

Novo vojno razmeštanje usledilo je nakon što je to od Bugarske zahtevala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sofiji, navodi agencija.

Uoči glasanja, bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da je "kategorički isključeno" da se vojne operacije na Bliskom istoku izvode sa teritorije Bugarske.

On je kazao na sednici vlade da je razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u vazdušnoj bazi Bezmer namenjeno isključivo logističkim misijama, odnosno dopuni goriva tokom leta van bugarskog vazdušnog prostora.

Ministar odbrane Dimitri Stojanov rekao je poslanicima uoči glasanja da su preduzete sve neophodne mere, kako na nacionalnom nivou tako i u okviru savezničkih obaveza, kako bi se obezbedilo da Bugarska ne bude uvučena ni u jedan sukob.

"Zatražili smo i dobili garancije od našeg strateškog partnera čiji je cilj da se rizici po našu nacionalnu bezbednost svedu na minimum", rekao je Stojanov.

Na osnovu američko-bugarskog sporazuma o odbrani iz 2006. godine, baza Bezmer, koja se nalazi oko 260 kilometara jugoistočno od glavnog grada Sofije, predstavlja objekat koji zajednički koriste dve zemlje.

(Tanjug)