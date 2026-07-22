Politika

KANCELARIJA EU U PRIŠTINI: Hitno obustaviti dalja rušenja kuća na Gazivodama i prinudna iseljenja

В. Н.

22. 07. 2026. u 14:55

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KANCELARIJA EU na Kosovu izrazila je žaljenje zbog jučerašnjeg rušenja kuća na području jezera Gazivode, koje je sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana, predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća Ibar-Lepenac o napuštanju i raščišćavanju zemljišta, saopšteno je iz te institucije.

КАНЦЕЛАРИЈА ЕУ У ПРИШТИНИ: Хитно обуставити даља рушења кућа на Газиводама и принудна исељења

Foto: D. Z.

EU je u objavi na Fejsbuku izrazila zabrinutost zbog nepoštovanja zakonom propisanog postupka u ovom, kao i u nekoliko drugih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine.

U saopštenju se poziva na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog postupka, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima.

- Vlasti bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i razmotre zakonita rešenja. Uloga policije u ovakvim operacijama mora ostati strogo u okviru njenog zakonskog mandata, da bude zasnovana na jasnim zahtevima ili odlukama nadležnih organa i da bude propisno dokumentovana - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, nepovratne mere izvršenja u kontekstu postupaka koji su u toku i spornih imovinskih zahteva izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu vladavine prava.

- EU očekuje da vlasti hitno i transparentno odgovore na ove zabrinutosti i obezbede da se slične radnje ne ponove - navodi se u saopštenju.

Juče ujutru je počelo rušenje vikendica i kuća na jezeru Gazivode, a prema rečima gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, Opština Zubin Potok za to nije dala dozvolu i rušenje se obavljalo bez sudske odluke. 

Povodom ovog slučaja, iz Unmika je za Kosovo onlajn rečeno da pažljivo prate dešavanja u vezi sa rušenjem objekata na jezeru Gazivode i da su u kontaktu sa svim relevantnim stranama, uključujući i pogođene osobe, kako bi bolje razumeli situaciju. 

Naveli su i da podstiču sve relevantne strane da se konstruktivno angažuju, u skladu sa principima proporcionalnosti i nediskriminacije, uz puno poštovanje i doslednu primenu važećeg pravnog okvira.

(kosovo onlajn)

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