KANCELARIJA EU U PRIŠTINI: Hitno obustaviti dalja rušenja kuća na Gazivodama i prinudna iseljenja
KANCELARIJA EU na Kosovu izrazila je žaljenje zbog jučerašnjeg rušenja kuća na području jezera Gazivode, koje je sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana, predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća Ibar-Lepenac o napuštanju i raščišćavanju zemljišta, saopšteno je iz te institucije.
EU je u objavi na Fejsbuku izrazila zabrinutost zbog nepoštovanja zakonom propisanog postupka u ovom, kao i u nekoliko drugih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine.
U saopštenju se poziva na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog postupka, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima.
- Vlasti bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i razmotre zakonita rešenja. Uloga policije u ovakvim operacijama mora ostati strogo u okviru njenog zakonskog mandata, da bude zasnovana na jasnim zahtevima ili odlukama nadležnih organa i da bude propisno dokumentovana - navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, nepovratne mere izvršenja u kontekstu postupaka koji su u toku i spornih imovinskih zahteva izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu vladavine prava.
- EU očekuje da vlasti hitno i transparentno odgovore na ove zabrinutosti i obezbede da se slične radnje ne ponove - navodi se u saopštenju.
Juče ujutru je počelo rušenje vikendica i kuća na jezeru Gazivode, a prema rečima gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, Opština Zubin Potok za to nije dala dozvolu i rušenje se obavljalo bez sudske odluke.
Povodom ovog slučaja, iz Unmika je za Kosovo onlajn rečeno da pažljivo prate dešavanja u vezi sa rušenjem objekata na jezeru Gazivode i da su u kontaktu sa svim relevantnim stranama, uključujući i pogođene osobe, kako bi bolje razumeli situaciju.
Naveli su i da podstiču sve relevantne strane da se konstruktivno angažuju, u skladu sa principima proporcionalnosti i nediskriminacije, uz puno poštovanje i doslednu primenu važećeg pravnog okvira.
(kosovo onlajn)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
IRAN POSLAO HITNU PORUKU NAŠIM KOMŠIJAMA: Nemojte to da dozvolite Americi!
IRAN je danas upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada najavila da će tražiti odobrenje parlamenta za razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u toj zemlji.
21. 07. 2026. u 18:37
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
DEČAK JEO KOBASICU I UMRO: "Kad bi znali šta krpelj može..." Prvi smrtni slučaj u svetu
REČ je o prvom poznatom smrtnom slučaju na svetu uzrokovanom ovom alergijom.
22. 07. 2026. u 11:46 >> 23:04
Komentari (0)