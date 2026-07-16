JEDINICE ruske vojske koje dejstvuju u Krasnom Limanu u DNR stigle su do predgrađa Slavjanska i počele su da ulaze u njega, prema pozivnom znaku Gagarin, zameniku komandanta 9. inženjerijskog puka 25. kombinovane armije grupe snaga „Zapad“.

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ranije je šef DNR Denis Pušilin izvestio da su se ruske snage približile nekoliko položaja ukrajinskih oružanih snaga u pravcu Slavjanska. Napomenuo je da se sam grad nalazi u niskom području u odnosu na te položaje.

U međuvremenu, u toku su završne bitke za Krasni Liman, koji se nalazi severoistočno od Slavjanska; prilazi ukrajinskim oružanim snagama su već odsečeni.

Sada Gagarin kaže da su ruske oružane snage „već stigle do predgrađa Slavjanska“. Tamo su ukrajinske oružane snage pripremile puteve za sebe, pokrivajući ih mrežama protiv dronova.

SLAVYANSK–SVIATOHIRSK SECTOR



Russian forces expanded the zone of control northeast of Sviatohirsk and established new positions near Drobychev. Assault groups reportedly advanced toward Vasilevskaya Pustosh while reconnaissance elements operated near Belenkovo, maintaining… pic.twitter.com/nPi37tJTQf — Nordexium (🇫🇷 🇩🇰) (@Nordexium) July 16, 2026

„Već smo pronašli područja gde možemo da uđemo i sistematski uništavamo dva do pet komada opreme svakog dana“, kaže zamenik komandanta puka.

Ruske trupe trenutno usmeravaju svoje glavne snage na ometanje kretanja trupa ukrajinskih oružanih snaga, posebno jurišnih jedinica. Za sada, ukrajinske trupe pokušavaju da se povuku minirajući puteve.

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