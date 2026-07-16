Svet

RUSI KUCAJU NA VRATA SLAVJANSKA: Ukrajincima odsečen prilaz, pada još jedna neosvojiva tvrđava!

Новости онлајн

16. 07. 2026. u 12:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDINICE ruske vojske koje dejstvuju u Krasnom Limanu u DNR stigle su do predgrađa Slavjanska i počele su da ulaze u njega, prema pozivnom znaku Gagarin, zameniku komandanta 9. inženjerijskog puka 25. kombinovane armije grupe snaga „Zapad“.

РУСИ КУЦАЈУ НА ВРАТА СЛАВЈАНСКА: Украјинцима одсечен прилаз, пада још једна неосвојива тврђава!

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ranije je šef DNR Denis Pušilin izvestio da su se ruske snage približile nekoliko položaja ukrajinskih oružanih snaga u pravcu Slavjanska. Napomenuo je da se sam grad nalazi u niskom području u odnosu na te položaje.

U međuvremenu, u toku su završne bitke za Krasni Liman, koji se nalazi severoistočno od Slavjanska; prilazi ukrajinskim oružanim snagama su već odsečeni.

Sada Gagarin kaže da su ruske oružane snage „već stigle do predgrađa Slavjanska“. Tamo su ukrajinske oružane snage pripremile puteve za sebe, pokrivajući ih mrežama protiv dronova.

„Već smo pronašli područja gde možemo da uđemo i sistematski uništavamo dva do pet komada opreme svakog dana“, kaže zamenik komandanta puka.

Ruske trupe trenutno usmeravaju svoje glavne snage na ometanje kretanja trupa ukrajinskih oružanih snaga, posebno jurišnih jedinica. Za sada, ukrajinske trupe pokušavaju da se povuku minirajući puteve.

BONUS VIDEO

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RASPAD SISTEMA U UKRAJINI Narod izašao na ulice Kijeva, smenjeni šef Odbrane udario na vrhovnog komandanta: Pleo je intrige!
Svet

0 0

RASPAD SISTEMA U UKRAJINI Narod izašao na ulice Kijeva, smenjeni šef Odbrane udario na vrhovnog komandanta: "Pleo je intrige!"

ODLAZEĆI ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov, čiju smenu je naložio predsednik Volodimir Zelenski, izjavio je danas da su reformske inicijative koje je predložilo Ministarstvo odbrane sa njim na čelu počele da nailaze na blokade i da glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski nije bio spreman da otvoreno razgovara o postojećim problemima.

16. 07. 2026. u 14:37

Politika
Tenis
Fudbal
GLAVNA NAGRADA: Ekskluzivno putovanje u zemlju novog svetskog prvaka

GLAVNA NAGRADA: Ekskluzivno putovanje u zemlju novog svetskog prvaka