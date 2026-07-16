NIJE 8. MART, ALI... Vučić priredio najlepše moguće iznenađenje za žene u Predsedništvu (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom putem zvaničnog instagram naloga

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"Beskrajno zahvalan divnim ženama u zgradi Predsedništva koje sam u prethodnih devet godina mnogo zavoleo i koje su uvek brinule da svi zaposleni budu zadovoljni hranom koju pripremaju i u ne lakim uslovima bile nasmejane i posvećene svom poslu. Danas sam imao želju, samo da im kažem, kako mi mnogo znače i koliko ih volim", stoji u opisu objave.

"Evo me u liftu u zgradi Predsedništva, ovo sam se ja spremio. Nadam se da sam doneo dovoljno ruža da odnesem divnim ženama kuvaricama koje ovde vredno rade i po najvećoj vrućini u ne lakim uslovima, koje uvek brinu o nama. I da im kažem koliko sam srećan što sam se vratio s puta i što najviše volim vreme ovde da provodim, ne računajući, naravno, sa svojom porodicom", rekao je Vučić.

On je pozdravio žene u Predsedništvu i podelio im po ružu.

"Nije 8. mart, ali znam koliko vam je vruće ovde. Da vam samo kažem koliko vas volim i poštujem, i hvala za sve. Ja sam samo za dame poneo po cvet", rekao je predsednik.

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