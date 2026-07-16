"IZVODIMO UDARE BEZ PREKIDA, OVO NIJE FUDBAL!" Oglasilo se Ministarstvo odbrane Rusije

RUSKA vojska neprekidno izvodi udare po vojnim ciljevima u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Ovo nije fudbal! Ruska vojska izvodi udare bez prekida - navedeno je u objavi Ministarstva na platformi „Maks“.

Od 11. jula ruski vojni resor svakodnevno izveštava o grupnim udarima na preduzeća ukrajinske vojne industrije i lučku infrastrukturu koja se, prema navodima Moskve, koristi u vojne svrhe.

Sinoć je takođe izveden talas napada kada je ruska vojska gađala objekte odbrambene industrije u Kijevu koji se bave proizvodnjom dronova, kao i infrastrukturne objekte u lukama „Odesa“ i „Južni“.

(Spunjtik)