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"IZVODIMO UDARE BEZ PREKIDA, OVO NIJE FUDBAL!" Oglasilo se Ministarstvo odbrane Rusije

Новости онлине

16. 07. 2026. u 11:53

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RUSKA vojska neprekidno izvodi udare po vojnim ciljevima u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ИЗВОДИМО УДАРЕ БЕЗ ПРЕКИДА, ОВО НИЈЕ ФУДБАЛ! Огласило се Министарство одбране Русије

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Ovo nije fudbal! Ruska vojska izvodi udare bez prekida - navedeno je u objavi Ministarstva na platformi „Maks“.

Od 11. jula ruski vojni resor svakodnevno izveštava o grupnim udarima na preduzeća ukrajinske vojne industrije i lučku infrastrukturu koja se, prema navodima Moskve, koristi u vojne svrhe.

Sinoć je takođe izveden talas napada kada je ruska vojska gađala objekte odbrambene industrije u Kijevu koji se bave proizvodnjom dronova, kao i infrastrukturne objekte u lukama „Odesa“ i „Južni“.

(Spunjtik)

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