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POGODAK U BAZU UKRAJINSKE BRIGADE: Rusi bacili tri tone čiste smrti, poginulo 60 vojnika kod Hersona

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15. 07. 2026. u 13:03

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UNIŠTENO je jedno od terenskih komandnih mesta grupe „Ptah Mađar”. Ono je korišćeno za koordinaciju napada na rutu „Novorosija”, koja vodi od Rostovske oblasti do Krima.

ПОГОДАК У БАЗУ УКРАЈИНСКЕ БРИГАДЕ: Руси бацили три тоне чисте смрти, погинуло 60 војника код Херсона

Printskrin

Prema izveštajima medija, nakon udara Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije bombom FAB-3000, poginulo je oko 60 ukrajinskih vojnika.

Avionska bomba je pogodila bazu 414. ukrajinske brigade u blizini sela Karabelovo, južno od Hersona.

Ova jedinica je bila zadužena za upravljanje napadima na cisterne sa gorivom koje su se kretale ka Krimu.

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