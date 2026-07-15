POGODAK U BAZU UKRAJINSKE BRIGADE: Rusi bacili tri tone čiste smrti, poginulo 60 vojnika kod Hersona
UNIŠTENO je jedno od terenskih komandnih mesta grupe „Ptah Mađar”. Ono je korišćeno za koordinaciju napada na rutu „Novorosija”, koja vodi od Rostovske oblasti do Krima.
Prema izveštajima medija, nakon udara Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije bombom FAB-3000, poginulo je oko 60 ukrajinskih vojnika.
Avionska bomba je pogodila bazu 414. ukrajinske brigade u blizini sela Karabelovo, južno od Hersona.
Ova jedinica je bila zadužena za upravljanje napadima na cisterne sa gorivom koje su se kretale ka Krimu.
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