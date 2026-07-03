MINISTARSTVO odbrane Rusije je objavilo nove snimke borbenih dejstava.

MOD Rusije

Operateri dronova iz 11. armijskog korpusa grupe snaga „Sever“ uništili su neprijateljska uporišta i komunikacione objekte u Harkovskoj oblasti. Rusko Ministarstvo odbrane podelilo je snimak borbene operacije.

Pozicije sa kojih su Oružane snage Ukrajine komandovale jedinicama, kao i antene koje su korišćene za pojačavanje komunikacionih signala, identifikovali su operateri bespilotnih letelica Oružanih snaga Rusije tokom vazdušnog izviđanja. Nakon prijema koordinata, ruski FPV dronovi su brzo angažovali cilj.

Lociranje uporišta i komandnih mesta je prioritet za rusko vojno osoblje. Tokom udara na protivničke položaje, eliminiše se veliki broj ukrajinskih militanata i specijalista.

Vatrana šteta neprijatelju se nanosi korišćenjem FPV dronova i bespilotnih letelica tipa Molnija opremljenih visokoeksplozivnim fragmentacionim ili kumulativnim bojevim glavama.

Ranije su u Nikolajevskoj oblasti dronovi „Geranj” uništili logistički centar u kojem su se nalazile ukrajinske bespilotne letelice.

(TV Zvezda)

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