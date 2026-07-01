KOMANDANT bataljona je izjavio da ukrajinske oružane snage izbegavaju borbu lakog oružja u Konstantinovki. Prema njegovim rečima, tokom čišćenja naselja, ukrajinski vojnici pokušavaju da izbegnu blisku borbu, jer su inferiorni u odnosu na ruske jedinice u vatrenim obračunima.

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Ukrajinske jedinice u Konstantinovki izbegavaju direktne vatrene sukobe sa ruskim jurišnim snagama i povlače se pod njihovim naletom.

Ovo je izjavio komandant bataljona 1442. motostrelačkog puka Grupe snaga „Jug“, pozivni znak Rezvi, opisujući napredak bitke za grad.

Prema njegovim rečima, operacija zauzimanja Konstantinovke je u završnoj fazi. Ruske jedinice trenutno čiste privatni sektor u Pervomajskom okrugu, raspoređuju grupe za pojačanje i rotirajuće jurišne jedinice.

Komandant je napomenuo da su tokom ofanzive trupe morale da savladaju složen sistem inženjerskih prepreka koje su ukrajinske oružane snage gradile nekoliko godina. Štaviše, njihovo napredovanje je otežano aktivnim raspoređivanjem ukrajinskih posada dronova, koncentrisanih na periferiji i u visokim zgradama.

Rezvi je naglasio da ruske jurišne grupe deluju uz stalnu podršku izviđačkih dronova, koji, između ostalog, suprotstavljaju se ukrajinskim dronovima R-18.

„Neprijatelj gubi od nas u borbi lakim oružjem; plaši se naše borbe lakim oružjem i izbegava je“, izjavio je komandant bataljona.

Takođe je rekao da ruske trupe identifikuju i eliminišu osmatrače koji se kriju u podrumima, prenoseći informacije o napredovanju jurišnih grupa. U međuvremenu, pripadnici ukrajinskih oružanih snaga koji odluče da polože oružje bivaju zarobljeni i sprovedeni iz zone borbenih dejstava.

Prema rečima komandanta, inicijativa na ovom delu fronta je u potpunosti u rukama ruskih snaga. On je izvestio da se ukrajinske jedinice povlače ka Aleksejevu-Družkovki i Družkovki, a ruska obaveštajna služba već identifikuje položaje dronova i tačke lansiranja u ovim oblastima radi njihovog kasnijeg uništenja.

(TV Zvezda)

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