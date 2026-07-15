Fudbal

KAKVA TUČA SRBA I ALBANACA! Sevale pesnice posle utakmice, haos na terenu! (VIDEO)

Новости онлајн/С.С.

15. 07. 2026. u 16:50

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Žestok okršaj navijača viđen je posle meča u kupu Australije.

КАКВА ТУЧА СРБА И АЛБАНАЦА! Севале песнице после утакмице, хаос на терену! (ВИДЕО)

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Fudbaleri Nort Sanšajn Iglsa plasirali su se u osminu finala australijskog kupa, pošto su savladali FK Beograd rezultatom 3:2.

Meč šesnaestine finala, međutim, ostao je u senci skandala koji se dogodio po završetku utakmice! Naime, čim je sudija odsvirao poslednji zvižduk, krenula je nezapamćena masovna tuča navijača oba kluba.

Tome je doprineo i rivalitet, odnosno, mržnja koja vlada među fanovima Beograda i Iglsa, budući da su srpski doseljenici u Južnoj Australiji osnovali prvoimenovani kolektiv još daleke 1949. godine.

Bila je to inicijalna kapisla, da se odmah posle susreta, dve strane sukobe, a ceo incident pogledajte na snimku od 2:04:27.

Treba dodati da je Nort Sanšajn Igls osnovan 1975. u Melburnu, ali je prvobitni naziv ovog kluba bio Klubi Futbolistik Shipqonja, koji su formirali albanski migranti.

Zbog toga su tokom godina oba kluba menjala imena klubova, kako bi se izbegli ovakvi incidenti, ali je nacionalni naboj ostao priustan decenijama kasnije.

FK Beograd je prethodnih godina zbog zakona FS Australije o isticanju etičkih i nacionalnih obeležja, morao da nosi naziv White city Woodwille. Međutim, nekoliko godina kasnije pravda je ispravljena i Beogradu je ponovo vraćeno staro ime. 

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