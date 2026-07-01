PRESKUPI FIJASKO OD MILIJARDU DOLARA! Američki tenkovi „Abrams“ su beskorisni – nemaju nikakvu vrednost u ratu! (VIDEO)

NAKON isporuke poslednjeg od 108 glavnih borbenih tenkova M1A2 Abrams naručenih za opremanje vojske Republike Kine, analitičari Australijskog instituta za stratešku politiku (ASPI) nedavno su procenili da su vozila glavni primeri nabavki „mrtvog teret“ jer su optimizovana za vrstu konvencionalnog kopnenog ratovanja koja je daleko od verovatnih scenarija sukoba vojske.

Foto: Army Sgt. Raymundo Prado

Umesto da ulaže velika sredstva u teška i skupa oklopna vozila poput Abramsa, tvrde analitičari instituta, Ministarstvo odbrane Republike Kine trebalo bi da da prioritet asimetričnim kapacitetima koji su jeftiniji, preživljiviji i sposobni da nametnu nesrazmerne troškove snagama u nastajanju. Ovo je odjeknulo kritikama koje su u velikoj meri izneli i kineski i zapadni analitičari, od kojih mnogi sa sedištem u Tajvanu, u vezi sa prioritetizacijom finansiranja nabavki.



Foto: Marine Corps Cpl. Austin Livingston

Prema izveštaju ASPI-ja, jedan od najvećih nedostataka Abramsa je taj što geografija ostrva Tajvan, gde su bazirane snage Republike Kine, nudi malo mogućnosti za manevarsko ratovanje oklopnih tenkova velikih razmera. Veći deo ostrva je planinski i gusto urbanizovan, dok bi se svaka invazija u početku fokusirala na obezbeđivanje plaža, luka i aerodroma. Tenkovi Abrams će stoga imati ograničen prostor za iskorišćavanje svoje mobilnosti i vatrene moći, smanjujući mnoge prednosti za koje su dizajnirani. „M1A2, težak 74 tone, sa četiri osobe, dizajniran je za vrstu ratovanja koja brzo postaje stvar prošlosti. Kao što su ratovi u Ukrajini i Iranu dokazali, budućnost pripada malom, lakom, autonomnom oružju koje se može kontinuirano nadograđivati i brzo graditi u ogromnim količinama“, primećuje se u izveštaju.

Izveštaj ASPI-ja tvrdi da je širenje jeftinih dronova i precizno vođene municije učinilo teške oklopne sisteme sve ranjivijim na udare jeftine municije za lažnu upotrebu, FPV dronova, protivtenkovskih raketa za napad odozgo i precizne artiljerije. Ovo potkopava isplativost ulaganja milijardi dolara u moderne glavne borbene tenkove. Još jedna kritika tiče se logistike. Abrams je najteži tip tenka u upotrebi širom sveta, a varijanta M1A2T koju je nabavila vojska Republike Kine teži približno 74 tone. Vozila zahtevaju značajne količine goriva, održavanja, vozila za spasavanje, transportere i rezervne delove. U sukobu u Tajvanskom moreuzu gde bi raketni napadi mogli da poremete lokalnu infrastrukturu i logističke mreže, održavanje snabdevanja i operativnosti teških oklopnih jedinica moglo bi biti teško.



Foto: printskrin/militarywatchmagazine.com



Američka vojska je sama odgovorila na preovlađujuće trendove u oklopnom ratovanju otkazivanjem planova za dalje ažuriranje dizajna M1A2, i umesto toga temeljno redizajnirala tenk Abrams u okviru programa M1E3. Program je evoluirao dizajn u istom pravcu kao i novi kineski glavni borbeni tenk sledeće generacije Tip 100, iako sa većim ograničenjima jer nije u pitanju dizajn bez ikakvog detalja, već duboka adaptacija vozila iz doba Hladnog rata. M1E3 se slično udaljio od naglaska Hladnog rata na maksimiziranje oklopa i vatrene moći, i ka davanju prioriteta smanjenoj težini, digitalnoj integraciji, aktivnoj zaštiti i preživljavanju protiv modernih preciznih pretnji. Pošto je rusko-ukrajinski rat istakao ozbiljna ograničenja tradicionalnih zapadnih glavnih tenkova u modernom ratovanju, tenkovi poput Abramsa se sve više smatraju zastarelim i brzo su pretrpeli ekstremne gubitke na bojištu, a imali su relativno mali uticaj. Iako program M1E3 izgleda ima potencijal da ovo promeni, očekuje se da ova varijanta sledeće generacije neće biti dostupna za upotrebu do početka ili sredine 2030-ih, a možda neće biti dostupna za izvoz duže od jedne decenije.

(militarywatchmagazine.com)

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