Svet

POGLEDAJTE: Posledice stravičnog zemljotresa u Venecueli snimljene dronom (VIDEO)

В.Н.

29. 06. 2026. u 08:56

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DRON je zabeležio razmere razaranja u venecuelanskom gradu La Gvairi. Zemljotres sravnio sa zemljom više od 100 zgrada u ovom gradu.

ПОГЛЕДАЈТЕ: Последице стравичног земљотреса у Венецуели снимљене дроном (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Telegram/Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija ✔

Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao je na 1.450, izjavio je danas visoki venecuelanski zvaničnik Horhe Rodrigez.

Govoreći za državnu televiziju, Rodrigez je naveo da je broj povređenih dostigao 3.150 i da je pogođena 12.721 porodica, preneo je Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, ukupno 774 objekta je oštećeno ili uništeno.

Od toga je 189 zgrada pretrpelo potpunu štetu, dok je 585 delimično oštećeno.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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