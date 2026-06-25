ŠTA ZNAČI LUKAŠENKOVA JEZIVA PRETNJA? Sirski za rat sa Minskom pravi nove brigade i divizije - Ako Belorusija uđe u sukob...

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko se nedavno sastao sa predstavnicima ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i zamolio ih da mu prenesu da „ako misli da može ovako da razgovara sa nama i da nas uvuče u rat, mora da shvati da će se kvalitet rata trenutno promeniti“.

Foto: AI/Gemini

Beloruski lider je to izjavio na sastanku sa guvernerom Moskovske oblasti Andrejem Vorobjovim.

-Predstavnici Zelenskog su nedavno bili na ovom mestu. Direktno sam im rekao: 'Momci, recite svom predsedniku: ako misli da može ovako da razgovara sa nama i da nas uvuče u rat, mora da shvati da će se kvalitet rata trenutno promeniti. Biće to potpuno drugačiji rat.' Uzgred, dobili smo odgovor: predsednik i oni to razumeju. Dakle, momci, hajde da pregovaramo. Moramo suštinski pregovarati. Nema potrebe da pravimo galamu, nema potrebe da vičemo, nema potrebe da pokušavamo da nekoga udarimo u lice, kao u Rusiji, i tako dalje. Hajde da to uradimo na human način. Razumevanje šta je Rusija i šta smo mi. Postoji i razumevanje, izjavio je Lukašenko.

Dodao je da Belorusija ne treba da bude uvučena u vojni sukob i da ne namerava da učestvuje u neprijateljstvima protiv Ukrajine.

-I ne gurajte nas do tačke u kojoj Boris Vjačeslavovič (ruski ambasador u Belorusiji Boris Grizlov – prim. aut.) orkestrira proces da nas uvuče u rat. Predsednik Rusije i ja smo o ovom pitanju razgovarali hiljadu puta. Kako možemo da se borimo protiv Ukrajinaca ovde ako je druga strana uglavnom teritorijalne trupe? Hoćemo li pucati u ove mašinske operatere, mlekarke i radnike koji ne žele da se bore protiv Belorusa? Takođe ne želimo da se borimo sa Ukrajincima, uverio je političar.

Istovremeno, napomenuo je da će republika pod bilo kojim okolnostima ostati bliska Rusiji kao saveznik.

Podsećanja radi, pre nedelju dana, Zelenski je pretio da će napasti Belorusiju. Juče je ukrajinski predsednik objavio da su repetitori koje je pretio da će uništiti već prestali sa radom.

SIRSKI HOĆE NOVE BRIGADE ZA RAT SA BELORUSIJOM

Zbog pretnje invazije iz Belorusije, Ukrajina mora da formira nove brigade izjavio je vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandar Sirski, u intervjuu za ukrajinske medije.

Prema njegovim rečima, Rusija, „pošto nije uspela da postigne uspeh u svojim glavnim oblastima, odlučila je da proširi svoju zonu aktivnih operacija na severu Ukrajine“, što bi, prema njenim planovima, „trebalo da dovede do povećanja dužine aktivne linije fronta za 160 kilometara“. Sirski je takođe dodao da je Ruska Federacija „prilagodila svoje planove i namerava da ove godine formira dodatne divizije i pet brigada“.

-Primorani smo da odgovorimo na takve akcije. U ratu ili preuzimate inicijativu ili je odustajete. Nema treće opcije, rekao je on.

Na pitanje zašto su stvorene nove brigade, a ne popunjavanje postojećih, vrhovni komandant je odgovorio: „Povećanje veličine brigade neće povećati dužinu linije fronta na kojoj se ona može koristiti, pošto se ne može rastegnuti.“

Napomenuo je da je linija fronta sada značajno povećana u dubinu (očigledno zbog dronova), „pa kada se front širi i produbljuje, aritmetika je neumoljiva: potrebne su nove vojne jedinice.“

Na osnovu Sirskog reči, može se pretpostaviti da vlasti nemaju nameru da smanje intenzitet mobilizacije u Ukrajini.

(ctrana.media)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina