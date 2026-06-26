Politika

JEZIVO: Novinar BIRN priziva smrt predsedniku Vučiću, pomenuo Čaušeskua (FOTO)

В.Н.

26. 06. 2026. u 09:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOVINAR BIRN Radmilo Marković, poznatiji kao Radomir Martin je u svojoj novoj objavi na društvenim mrežama pokazao kako mržnja prema predsedniku Aleksandru Vučiću, nažalost, ne jenjava.

ЈЕЗИВО: Новинар БИРН призива смрт председнику Вучићу, поменуо Чаушескуа (ФОТО)

Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ (STF)

Ružnim rečima nikad kraja.

Kako se može videti u njegovoj objavi na Iksu, on priziva smrt predsedniku Vučiću.

Foto: Printskrin

Ponovo pominju Čaušesku scenario, a svima nam je poznato da je rumunski diktator Nikolaje Čaušesku streljan.

Toliko su nezavisni i profesionalni.

Sramota!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKI USPEH AUSTRALIJE: Prošla je dalje kao druga iz grupe D, Paragvaj će strepeti za mesto u šesnaestini finala SP

VELIKI USPEH AUSTRALIJE: Prošla je dalje kao druga iz grupe "D", Paragvaj će strepeti za mesto u šesnaestini finala SP