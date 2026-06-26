JEZIVO: Novinar BIRN priziva smrt predsedniku Vučiću, pomenuo Čaušeskua (FOTO)

MILjANA i Vladimir Kecmanović osuđeni su zbog masakra u "Ribnikaru", ali njihov sin za zločin nikada neće odgovarati. Biljana Paunović, majka ubijene Andriane Dukić, govorila je o suđenju koje je, kako kaže, bilo preteško za roditelje, ali i o tome da li bi dečak ubica mogao da se nađe na slobodi kada napuni 18 godina.