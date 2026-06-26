JEZIVO: Novinar BIRN priziva smrt predsedniku Vučiću, pomenuo Čaušeskua (FOTO)
NOVINAR BIRN Radmilo Marković, poznatiji kao Radomir Martin je u svojoj novoj objavi na društvenim mrežama pokazao kako mržnja prema predsedniku Aleksandru Vučiću, nažalost, ne jenjava.
Ružnim rečima nikad kraja.
Kako se može videti u njegovoj objavi na Iksu, on priziva smrt predsedniku Vučiću.
Ponovo pominju Čaušesku scenario, a svima nam je poznato da je rumunski diktator Nikolaje Čaušesku streljan.
Toliko su nezavisni i profesionalni.
Sramota!
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