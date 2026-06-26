TOTALNI KOLAPS NAKON RAZORNOG ZEMLJOTRESA: Grad u pepelu i ruševinama, spasioci bez osnovnih sredstava, počele pljačke (FOTO/VIDEO)

U DVA razorna zemljotresa koja su juče pogodila Venecuela sada je poginulo najmanje 235 ljudi, a povređeno ih je najmanje 4.300. Više od 50.000 ljudi vode se kao nestali.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pedro Mattey

Snimci iz vazduha, napravljeni iz helikoptera juče rano ujutru, pokazuju razmere štete u priobalnim gradovima Majketija i La Gvaira na severu Venecuele, nakon dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru, koji su juče pogodili područje zapadno od Karakasa.

Čini se da je većina, ako ne i sve višespratnice, pretrpela teška konstruktivna oštećenja, a mnoge su se srušile.

Aerial footage filmed from a helicopter early Thursday morning shows the scale of damage caused to the Northern Venezuelan coastal cities of Maiquetía and La Guaira, following yesterday’s pair of major earthquakes, which each measured a 7.2 and 7.5 magnitude and struck just to… pic.twitter.com/dwFt58LYsB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Zbog toga su desetine, ako ne i stotine hiljada ljudi širom severne Venecuele verovatno ostale bez krova nad glavom, hrane i vode.

Na društvenoj mreži "Iks" objavljen je novi snimak zemljotresa u La Gvairi.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

General američkih marinaca stigao u Karakas, vodiće vojnu podršku

General-major Korpusa marinaca SAD Kevin Dž. Džarad stigao je u Karakas. On će predvoditi i koordinisati vojnu podršku Sjedinjenih Američkih Država nakon zemljotresa.

Venezuela’s rescue teams were filmed using borrowed cellphones as flashlights, exposing a near-total lack of basic emergency equipment after years of economic collapse following devastating earthquakes.



Casualties still being assessed.

pic.twitter.com/6Mo2pMyUMh — Clash Report (@clashreport) June 25, 2026

Spasioci traže preživele koristeći mobilne telefone umesto baterijskih lampi

Na društvenim mrežama i u medijima pojavili su se dramatični snimci koji otkrivaju potpuni kolaps i nemoć venecuelanskih hitnih službi nakon razornih zemljotresa. Na njima se vide spasilački timovi koji u mraku pretražuju ruševine koristeći mobilne telefone kao baterijske lampe.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Ovi prizori ogolili su surovu stvarnost na terenu – nakon godina teške ekonomske krize, državne službe nemaju ni najosnovniju opremu za reagovanje u vanrednim situacijama, a kamoli tešku mehanizaciju i napredne uređaje za pronalaženje preživelih ispod tona betona.

Upravo zbog tog ozbiljnog nedostatka opreme, dolazak najavljene međunarodne pomoći i specijalizovanih stranih timova biće presudan u trci s vremenom.

Stiže međunarodna pomoć

Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado napisala je na društvenoj mreži "Iks":

- Moje srce, moj beskrajni zagrljaj i moje molitve su uz svaki venecuelanski dom u ovim trenucima strepnje.

Privremena predsednica Delsi Rodrigezpotvrdila je da spasioci tragaju za preživelima i da pomoć stiže iz Sjedinjenih Američkih Država, Dominikanske Republike, Salvadora, Meksika i Katara.

Sjedinjene Američke Države obećale su pomoć u vrednosti od 150 miliona dolara, dok američka vojska šalje transportne brodove i avione kao podršku timovima za potragu i spasavanje.

Ova katastrofa predstavlja prvi test novih odnosa između Venecuele i SAD otkako je američki predsednik Donald Trampu januaru naredio hapšenje bivšeg predsednika Nikolasa Madura.

Venezuela 🇻🇪: first relief helicopters reported to have reached La Guaira.



20 hours after the disaster. pic.twitter.com/cLTRv2Fvbi — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 25, 2026

Tramp spreman da pomogne

Tramp je izjavio da je naložio svojoj administraciji da se "pripremi za brzo delovanje".

- Dva snažna zemljotresa koja su upravo pogodila veliki narod Venecuele imaju ogromne razmere i za sobom su ostavila razoran broj poginulih - napisao je na društvenoj mreži Truth Social.

- SAD su spremne, voljne i sposobne da pomognu! - dodao je.

Državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da SAD "odmah šalju timove za potragu i spasavanje".

RELEASE: SOUTHCOM Leadership Arrives in Venezuela to Coordinate Earthquake Relief Support



U.S. Marine Corps Maj. Gen. Kevin J. Jarrard arrived in Caracas, Venezuela, today, to oversee Department of War support to Venezuela earthquake relief efforts.



Maj. Gen. Jarrard is serving… pic.twitter.com/sCIhyuI63L — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

U Venecuelu stiglo 188 spasilaca iz Salvadora

Sjedinjene Američke Države od zemljotresa koji je pogodio Venecuelu prekjuče uveče predvode vojnu i humanitarnu pomoć toj zemlji.

I druge države regiona obećale su pomoć za oporavak, među njima i Salvador.

Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez objavila je fotografije timova koji su tokom noći stigli iz te latinoameričke zemlje.

El Salvador, ¡bienvenido a Venezuela!



Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este 24 de junio. pic.twitter.com/sl7ox5NVcg — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Navela je da je gotovo 188 spasilaca iz Salvadora stiglo sa zalihama kako bi se priključili akcijama potrage i spasavanja i pružili pomoć porodicama pogođenim katastrofom.

Počele pljačke

Lokalni mediji počeli su da izveštavaju o pljačkama u pojedinim područjima koja su najteže pogođena zemljotresom.

📢 COVERAGE: Major Earthquakes Devastate Western Venezuela

📅 DATE: June 24, 2026 - June 25, 2026



Frustrating to watch the looting in Venezuela after those devastating quakes. When disaster strikes, the best and worst of society come out in full display—the heroes helping, the… pic.twitter.com/8lU5lqWT6d — MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia) June 25, 2026

Prema dostupnim informacijama, u gradu La Gvaira, jednom od najteže stradalih, desetine ljudi su tokom noći opljačkale više prodavnica i poslovnih objekata.

🚨 Esto no puede estar pasando.



En plena emergencia, mientras la gente lo ha perdido todo, hay denuncias de policías metidos en saqueos en vez de ayudar.



Así no se supone que funcione esto… la gente necesita protección, no más abuso. Esto tiene que investigarse y caerle todo… pic.twitter.com/JVkFOekdVq — Desgobierno🚨🎙️ (@DesgobiernoVe) June 25, 2026

Kako navode lokalni mediji, ljudi su se penjali na krovove urušenih zgrada i prelazili preko teško oštećenih i ispucalih saobraćajnica kako bi ušli u objekte iz kojih su odnosili hranu, lekove, ali i kućne aparate poput televizora, mašina za pranje veša i klima-uređaja.

Novinska agencija EFE izvestila je da su njeni novinari obišli jedan od opljačkanih objekata, gde su zatekli potpuno ispražnjene police.

Looting in La Guaira, Venezuela, amid the tragedy: dozens of people raid stores



More details in the first reply 👇 pic.twitter.com/D0XxVbmlTr — CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) June 26, 2026

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, vlasti su, prema medijskim izveštajima, u La Gvairu i glavni grad Karakas uputile pripadnike interventne policije kako bi sprečili dalje nerede i pljačke.

(BBC/Sky News)