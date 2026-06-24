PESKOV OTKRIO: "To je jedino što svet danas čuva od globalnog rata..."
SAMO nuklearno oružje trenutno sprečava izbijanje globalnog rata, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na 12. Međunarodnom forumu „Primakovljeva čitanja“.
- Bezbednost u svetu je danas u velikoj meri narušena. Po mnogim parametrima, osim nuklearnog odvraćanja, praktično nam ništa nije ostalo. To je jedino što svet danas čuva od globalnog rata - rekao je Peskov.
Po njegovim rečima, nova oružja, koja neće biti nuklearna, ali bi po razornoj moći mogla da se izjednače sa nuklearnim, pojaviće se u budućnosti.
- Već sada je očigledno da će se pojaviti nove vrste naoružanja koje nisu nuklearne, ali koje bi u perspektivi po svojoj razornoj snazi mogle da se uporede sa potencijalom nuklearnog oružja - rekao je Peskov.
Pres-sekretar ruskog predsednika izjavio je da svetu trenutno nedostaju poluge uticaja za pregovore o sporazumu o bezbednosti.
Najmoćniji na svetu veruju da pravila stoje iznad prava
Više nema slobode, jednakosti ili bratstva u međunarodnim odnosima, istakao je Peskov.
- Istovremeno, postoje i oni koji smatraju da se ništa ne menja. Njihov stav je prilično organizovan. Oni veruju da se na osnovu formulacija kao što su ‘mir kroz silu’, ‘pravila umesto prava’, ‘hegemonija umesto pluralizma’, uz izgovaranje fraze ‘I'm your boss today’ (‘Ja sam danas vaš šef’), sve može ostaviti onako kako jeste i da tako treba da ostane - rekao je Peskov.
On je dodao da je to veoma uticajan stav koji se ne sme ignorisati, jer ga zastupa najmoćnija ekonomija na svetu.
Peskov je aludirao na nedavni nastup američkog predsednika Donalda Trampa na samitu G7, kada je ušao poslednji među učesnicima, izgovorio „Ja sam šef“ i potom seo na svoje mesto.
(Sputnjik)
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