PROGLAŠEN NAJVIŠI STEPEN UZBUNE: Država je u crvenom
U FRANCUSKOJ su zbog vrućina 54 departmana stavljena pod crveni nivo upozorenja, a već u 5 časova ovog jutra temperatura u pojedinim gradovima bila je 28 stepeni.
Crveni nivo upozorenja, najviši stepen uzbune koji proglašava francuska meteorološka služba "Meteo France", od danas je na snazi u departmanima Primorska Sena, Er, Kalvados, Manš i Oaz, prenosi francuska televizija BFM.
Time je ukupan broj departmana pod crvenim nivoom upozorenja dostigao 54.
Već u 5 časova ovog jutra, zabeleženo je 28 stepeni u Poatjeu, dok su u Parizu izmerena 24 stepena celzijusa. Juče je nacionalna prosečna temperatura oborila novi mesečni rekord, dostigavši 29,2 stepena, prema podacima Meteo-Fransa.
U narednim danima, očekuje se da će prosečna temperatura širom zemlje premašiti rekord svih vremena za sve mesece zajedno od 29,4 stepena i mogla dostići 30 stepeni do sredine ove sedmice, saopštila je meteorološka služba.
Premijer Francuske Sebastijan Lekorni, kako je najavljeno, trebalo bi danas da predsedava međuresornim sastankom o krizi, koji će se održati u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uz prisustvo nadležnih ministara.
Crveni nivo upozorenja za vrućine označava pojavu izuzetno intenzivnog, rasprostranjenog i dugotrajnog toplotnog talasa.
Ovaj nivo se aktivira kada temperature dostižu između 38 i 42 stepena Celzijusa i više, i kada ekstremne vrućine ne padaju ni tokom noći, što predstavlja ozbiljnu pretnju po život i zdravlje celokupnog stanovništva, a ne samo ugroženih grupa.
(Tanjug)
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