Svet

PROGLAŠEN NAJVIŠI STEPEN UZBUNE: Država je u crvenom

В.Н.

23. 06. 2026. u 08:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U FRANCUSKOJ su zbog vrućina 54 departmana stavljena pod crveni nivo upozorenja, a već u 5 časova ovog jutra temperatura u pojedinim gradovima bila je 28 stepeni.

ПРОГЛАШЕН НАЈВИШИ СТЕПЕН УЗБУНЕ: Држава је у црвеном

Foto: Tanjug/AP/Gregorio Borgia

Crveni nivo upozorenja, najviši stepen uzbune koji proglašava francuska meteorološka služba "Meteo France", od danas je na snazi u departmanima Primorska Sena, Er, Kalvados, Manš i Oaz, prenosi francuska televizija BFM.

Time je ukupan broj departmana pod crvenim nivoom upozorenja dostigao 54.

Već u 5 časova ovog jutra, zabeleženo je 28 stepeni u Poatjeu, dok su u Parizu izmerena 24 stepena celzijusa. Juče je nacionalna prosečna temperatura oborila novi mesečni rekord, dostigavši 29,2 stepena, prema podacima Meteo-Fransa.

U narednim danima, očekuje se da će prosečna temperatura širom zemlje premašiti rekord svih vremena za sve mesece zajedno od 29,4 stepena i mogla dostići 30 stepeni do sredine ove sedmice, saopštila je meteorološka služba.

Premijer Francuske Sebastijan Lekorni, kako je najavljeno, trebalo bi danas da predsedava međuresornim sastankom o krizi, koji će se održati u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uz prisustvo nadležnih ministara.

Crveni nivo upozorenja za vrućine označava pojavu izuzetno intenzivnog, rasprostranjenog i dugotrajnog toplotnog talasa.

Ovaj nivo se aktivira kada temperature dostižu između 38 i 42 stepena Celzijusa i više, i kada ekstremne vrućine ne padaju ni tokom noći, što predstavlja ozbiljnu pretnju po život i zdravlje celokupnog stanovništva, a ne samo ugroženih grupa.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBRT: Taker Karlson saopštio udarnu vest

OBRT: Taker Karlson saopštio udarnu vest