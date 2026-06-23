ZBOG NAJGRUBLJEG KRŠENJA POSLOVNIKA: Parandilović i Ninković udaljeni sa sednice na 20 dana

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrekla je danas meru udaljenja sa sednice poslanicima Novog lica Srbije Milošu Parandiloviću i Draganu Ninkoviću u narednih 20 dana navodeći da su učinili najgrublji prekršaj Poslovnika sa ciljem da se naplate putni troškovi za Parandilovića iako nije prisustvovao sednici.

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Ona je rekla da je nesumnjivo utvrđeno da poslanik Parandilović tog dana nije bio prisutan u Domu Narodne skupštine niti na sednici te da činjenica da je njegova identifikaciona kartica korišćena tokom sednice ukazuje na grubo kršenje Poslovnika.

Brnabić je na početku sednice, pre nego što su poslanici počeli da postavljaju pitanja, obavestila poslanike, kao i građane o svim informacijama do kojih je, kako je rekla, služba Narodne skupštine Republike Srbije došla u vezi sa nalogom koji im je dala u četvrtak, 18. juna, a odnosi se na zahtev narodnog poslanika Miloša Parandilovića za naknadu putnih troškova na sednici 7. vanrednog zasedanja Narodne skupštine održanoj 17. juna.

Kaže da je 17. juna 2026. godine, u 17:29 sati u pisarnici Narodne skupštine zavedan zahtev narodnog poslanika Miloša Parandilovića za isplatu naknade putnih troškova za dolazak i povratak sopstvenim vozilom za taj dan.

Istakla je da je Parandilović u zahtevu naveo da usled obaveza nije stigao da se upiše u evidenciju prisutnih narodnih poslanika u centralnom holu Narodne skupštine dana 17. juna te moli da bude dodat na spisak prisutnih poslanika radi isplate putnih troškova za navedeni datum.

Kako je dodala, služba Narodne skupštine je uvidom u službenu evidenciju o prisutnosti narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine na dan 17. juna, koja se vodi u centralnom holu Doma Narodne skupštine, utvrdila da poslanik Miloš Parandilović nije potpisan, odnosno evidentiran u navedenoj službenoj evidenciji.

Ona je rekla da je uvidom u elektronski sistem za glasanje u velikoj sali za sednice Narodne skupštine skupštinska služba utvrdila da je u elektronskom sistemu identifikaciona kartica Parandilovića navedenog dana prvi put evidentirana, odnosno da je ubačena u poslaničku jedinicu broj 230 koju koristi narodni poslanik Parandilović u 15.05 sati kao da je iz navedene poslaničke jedinice izvađena u 15.06 sati.

Prema njenim rečima, na navedeni dan kartica više nije ubacivana u poslaničke jedinice u velikoj sali, što znači da je za ceo dan 17. juna identifikaciona kartica Parandilovića u poslaničkoj jedinici bila ukupno 1 minut i 21 sekundu.

FOTO TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/

Takođe je rekla da je služba Narodne skupštine izvršila uvid u snimke video nadzora i utvrdila da Parandilović nije ulazio niti izlazio iz parlamenta tog dana.

Prema njenim rečima, služba Narodne skupštine je izvršila uvid u snimak video nadzora sigurnosne kamere koja snima veliku salu za sednice Narodne skupštine i utvrdila da je identifikaciona kartica narodnog poslanika Parandilovića bila u poslaničkoj jedinici broj 230 koju ovaj narodni poslanik koristi, a da na snimku nema Parandilovića.

"Na video snimku može se videti da je na mestu do njegovog prisutan narodni poslanik Dragan Ninković, za čiju identifikacionu karticu je utvrđeno da je u tom periodu bila ubačena u poslaničku jedinicu broj 229 koju navedeni narodni poslanik koristi", rekla je Brnabić.

"Na osnovu svega navedenog, nesumnjivo je utvrđeno da narodni poslanik Miloš Parandilović dana 17. juna 2023. godine nije bio prisutan u Domu Narodne skupštine niti na sednici Narodne skupštine, te da činjenica da je njegova identifikaciona kartica korišćena tokom sednice Narodne skupštine ukazuje na kršenje odredaba članova 127 do 129 poslovnika Narodne skupštine koji uređuju korišćenje identifikacionih kartica narodnih poslanika", navela je ona.

Brnabić je istakla i da je primljen dopis 19. juna od Parandilovića koji je naveo da navedenog dana nije stigao na sednicu 7. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije do 18:00, te da postoje dva dopisa - prvi od 17. juna, gde je naveo da je bio prisutan i potpisao dopis i tražio putne troškove, i dopis od 19. juna gde je isti taj poslanik rekao da nije bio prisutan navedenog dana na sednici.

Brnabić je objasnila da je propisana i sankcija za povredu Poslovnika, za narodnog poslanika koji koristi identifikacionu karticu drugog narodnog poslanika, odnosno na drugi način zloupotrebljava elektronski sistem za glasanje, predsednik Narodne skupštine izriče meru udaljenja sa sednice.

"Imajući celokupno pravno i činjenično stanje, kao i sve okolnosti ovog konkretnog slučaja, kao i činjenicu da su u prethodnim sazivima Narodne skupštine narodni poslanici za slične prekršaje podnosili ostavke na funkciju ukoliko imaju i zrno morala i etike ili poštovanja poslovnika, zakona ili građana koji su ih birali, meni ne preostaje ništa drugo osim da u skladu sa članovima 111 i 127 Poslovnika izreknem meru udaljenja sa sednice narodnim poslanicima Milošu Parandiloviću i Draganu Ninkoviću", objasnila je ona.

Brnabić je istakla da se mera udaljenja sa sednice primenjuje za narednih 20 dana zasedanja Narodne skupštine od dana udaljenja, odnosno za sednicu na kojoj je izrečena ova mera, ako sednica traje duže od 20 dana zasedanja Narodne skupštine.

"Ostaje da se vidi da li Miloš Parandilović i Dragan Ninković imaju zrno morala ili etike koje su pokazali nekad narodni poslanici nekog pređašnjeg saziva kada su podneli ostavke na funkcije, zato što je ovo najgrublji mogući prekršaj, posebno imajući u vidu da je ovaj prekršaj učinjen samo i isključivo da bi se naplatilo 15. 000 dinara putnih troškova za sednicu na kojoj narodni poslanik nije prisustvovao", rekla je Brnabić.

Kazala je i da je Ninković učinio sada drastičan prekršaj zakona i Poslovnika time što je sa namerom i predumišljajem iskoristio karticu drugog narodnog poslanika, a ne svoju kako bi mu pomogao u ovom delu i naplati putnih troškova za dan koji nije proveo na svom radnom mestu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.