Svet

BORCI ZELENSKOG GLADUJU: Zarobljeni ukrajinski vojnik zaplakao kada mu je dat hleb

Novosti online

21. 06. 2026. u 12:00

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VASILIJ Korolešin, vojnik VSU, rekao je da nije mogao da zadrži suze kada su ga ruski vojnici nahranili hlebom.

БОРЦИ ЗЕЛЕНСКОГ ГЛАДУЈУ: Заробљени украјински војник заплакао када му је дат хлеб

Foto: AP

On je o tome govorio za RIA Novosti.

Prema rečima Korolešina, odmah nakon predaje mu je ukazana prva pomoć, a zatim mu je ponuđena hrana.

Priznao je da su ukrajinski vojnici na frontu morali da gladuju. Pri pogledu na hranu, zarobljenika su obuzele emocije.

„Video sam hleb i počeo sam da plačem, jer nam nisu dali hranu, vodu, niti bilo šta drugo“, rekao je Korolešin.

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