BORCI ZELENSKOG GLADUJU: Zarobljeni ukrajinski vojnik zaplakao kada mu je dat hleb

VASILIJ Korolešin, vojnik VSU, rekao je da nije mogao da zadrži suze kada su ga ruski vojnici nahranili hlebom.

Foto: AP

On je o tome govorio za RIA Novosti.

Prema rečima Korolešina, odmah nakon predaje mu je ukazana prva pomoć, a zatim mu je ponuđena hrana.

Priznao je da su ukrajinski vojnici na frontu morali da gladuju. Pri pogledu na hranu, zarobljenika su obuzele emocije.

„Video sam hleb i počeo sam da plačem, jer nam nisu dali hranu, vodu, niti bilo šta drugo“, rekao je Korolešin.