POTPUNI HAOS NA KRIMU, POLUOSTRVO IZBOMBARDOVANO DRONOVIMA: Ukrajina izvela strahovite udare, ima mrtvih (VIDEO)
UKRAJINSKI predsednik, Volodimir Zelenski, izjavio je u nedelju, 21. juna, da su ukrajinske odbrambene snage izvele niz napada dugog dometa na rusku vojnu logistiku, naftnu industriju i sisteme protivvazdušne odbrane.
U objavi na Telegramu, Zelenski je opisao operacije kao "pravedan odgovor na brutalne ruske napade na naš narod", uz zahvalnost snagama SBU, snagama za bespilotne sisteme, Glavnoj obaveštajnoj upravi (HUR) i specijalnim snagama na koordinaciji.
On je naveo da su mete napada bile lokacije sa obe strane Kerčkog moreuza, uključujući pomorsku logistiku u Krasnodarskom regionu i naftno skladište u Kerču.
Takođe je potvrđeno da su pogođeni vojni logistički pravci, četiri radarske stanice povezane sa sistemima S-400 i dva PVO sistema "Pancir".
Napadi na rafinerije i luke od strateškog značaja
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage 20. juna pogodile naftnu rafineriju "Antipinski" u Tjumenu, koja se nalazi više od 2.000 kilometara od ukrajinske granice i predstavlja jednu od najvećih rafinerija u zapadnom Sibiru.
Prema njihovim navodima, objekat proizvodi dizel i benzin za rusku vojsku, a rezultati napada se i dalje proveravaju.
Takođe je potvrđeno da je u noći između 20. i 21. juna pogođen naftni objekat "TES-Terminal-1" u Kerču, koji se koristi za pretovar i skladištenje goriva za ruske snage, pri čemu je izbio požar.
Sa druge strane Kerčkog moreuza, ukrajinski dronovi napali su infrastrukturu luke Kavkaz u Krasnodarskom kraju, gde je takođe prijavljen požar.
SBU je potvrdila da su u operacijama učestvovali i pripadnici njenog specijalnog centra "Alfa", navodeći da su pogođeni rezervoari za gorivo i skladišta na Port Kavkazu, kao i kontejneri sa naftnim derivatima u Kerču.
Napadi na PVO sisteme i logistiku
SBU je saopštila i da su uništene četiri radarske stanice sistema S-400, kao i dva protivvazdušna sistema "Pancir" koji su bili postavljeni u blizini Krimskog mosta.
Pored energetskih i vojnih ciljeva, ukrajinske snage su gađale i važne saobraćajne pravce, uključujući železničke mostove preko Severnog Krimskog kanala, kao i mostove u Zaporoškoj oblasti i preko Sivaša kod Čonhara.
Generalštab je takođe naveo napade na komandni punkt u Belgorodskoj oblasti i više lokacija koje se koriste za upravljanje dronovima u Zaporožju, Donjecku i ruskoj Brjanskoj oblasti.
SBU je ocenila da uništavanje lučke infrastrukture, skladišta goriva i sistema protivvazdušne odbrane značajno otežava logistiku ruskih snaga i umanjuje njihove operativne sposobnosti.
Ima mrtvih!
U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su četiri osobe, saopštio je guverner pripojenog Krima Sergej Aksjonov i dodao da je prodaja goriva na poluostrvu obustavljena.
- Kao rezultat napada neprijateljskih bespilotnih letelica, nažalost, ima civilnih žrtava. Četiri osobe su poginule, a 28 je povređeno - rekao je guverner Krima u objavi na Telegramu, prenosi RIA Novosti.
Rojters je objavio da je ukupno pet žrtava u napadima.
(Kyiv Post)
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