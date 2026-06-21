POTPUNI HAOS NA KRIMU, POLUOSTRVO IZBOMBARDOVANO DRONOVIMA: Ukrajina izvela strahovite udare, ima mrtvih (VIDEO)

UKRAJINSKI predsednik, Volodimir Zelenski, izjavio je u nedelju, 21. juna, da su ukrajinske odbrambene snage izvele niz napada dugog dometa na rusku vojnu logistiku, naftnu industriju i sisteme protivvazdušne odbrane.

Foto: Printskrin Iks/@victoriaslog

U objavi na Telegramu, Zelenski je opisao operacije kao "pravedan odgovor na brutalne ruske napade na naš narod", uz zahvalnost snagama SBU, snagama za bespilotne sisteme, Glavnoj obaveštajnoj upravi (HUR) i specijalnim snagama na koordinaciji.

Parts of Crimea are without electricity and water, and given the scale of the fires, it’s probably without air defenses as well 🙄 pic.twitter.com/M96MVo5ZHf — Victoria (@victoriaslog) June 21, 2026

Last night, our long-range sanctions targeted the occupiers’ military logistics, oil industry, and air defense. All of this is a just response to Russia’s brutal attacks against our people. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the… pic.twitter.com/90APquETQT — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) June 21, 2026

On je naveo da su mete napada bile lokacije sa obe strane Kerčkog moreuza, uključujući pomorsku logistiku u Krasnodarskom regionu i naftno skladište u Kerču.

Takođe je potvrđeno da su pogođeni vojni logistički pravci, četiri radarske stanice povezane sa sistemima S-400 i dva PVO sistema "Pancir".

Napadi na rafinerije i luke od strateškog značaja

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage 20. juna pogodile naftnu rafineriju "Antipinski" u Tjumenu, koja se nalazi više od 2.000 kilometara od ukrajinske granice i predstavlja jednu od najvećih rafinerija u zapadnom Sibiru.

Prema njihovim navodima, objekat proizvodi dizel i benzin za rusku vojsku, a rezultati napada se i dalje proveravaju.

Takođe je potvrđeno da je u noći između 20. i 21. juna pogođen naftni objekat "TES-Terminal-1" u Kerču, koji se koristi za pretovar i skladištenje goriva za ruske snage, pri čemu je izbio požar.

Sa druge strane Kerčkog moreuza, ukrajinski dronovi napali su infrastrukturu luke Kavkaz u Krasnodarskom kraju, gde je takođe prijavljen požar.

Russian-installed authorities in Crimea have suspended fuel sales to the public and businesses following a major Ukrainian drone attack.



Fuel supplies are now restricted to government agencies providing essential and security services.



Officials said the attacks disrupted key… pic.twitter.com/wjUFNihfBv — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

SBU je potvrdila da su u operacijama učestvovali i pripadnici njenog specijalnog centra "Alfa", navodeći da su pogođeni rezervoari za gorivo i skladišta na Port Kavkazu, kao i kontejneri sa naftnim derivatima u Kerču.

Napadi na PVO sisteme i logistiku

SBU je saopštila i da su uništene četiri radarske stanice sistema S-400, kao i dva protivvazdušna sistema "Pancir" koji su bili postavljeni u blizini Krimskog mosta.

Pored energetskih i vojnih ciljeva, ukrajinske snage su gađale i važne saobraćajne pravce, uključujući železničke mostove preko Severnog Krimskog kanala, kao i mostove u Zaporoškoj oblasti i preko Sivaša kod Čonhara.

Generalštab je takođe naveo napade na komandni punkt u Belgorodskoj oblasti i više lokacija koje se koriste za upravljanje dronovima u Zaporožju, Donjecku i ruskoj Brjanskoj oblasti.

SBU je ocenila da uništavanje lučke infrastrukture, skladišta goriva i sistema protivvazdušne odbrane značajno otežava logistiku ruskih snaga i umanjuje njihove operativne sposobnosti.

Massive Ukrainian drone attacks on occupied Crimea.



Previously, the seaport of Kerch, the industrial zone, and the TPP terminal (a rail transshipment and storage terminal for petroleum products and liquefied natural gas) were hit. pic.twitter.com/WZ0k2WaTOx — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) June 21, 2026

Ima mrtvih!

U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su četiri osobe, saopštio je guverner pripojenog Krima Sergej Aksjonov i dodao da je prodaja goriva na poluostrvu obustavljena.

- Kao rezultat napada neprijateljskih bespilotnih letelica, nažalost, ima civilnih žrtava. Četiri osobe su poginule, a 28 je povređeno - rekao je guverner Krima u objavi na Telegramu, prenosi RIA Novosti.

Rojters je objavio da je ukupno pet žrtava u napadima.

(Kyiv Post)

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