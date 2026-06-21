VUČIĆ OBIŠAO NOVOIZGRAĐENI JEDINSTVENI DISPEČERSKI CENTAR: Ovaj objekat za nas veoma važan, moderno uređen, sve je u njemu digitalno

Vučić se zahvalio predstavnicima ruske kompanije koja je rekonstruisala dispečerski centar i rekao je da će taj objekat pomoći u centralizaciji našeg saobraćaja.

- Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, automatizaciu i centralizaciju našeg železničkog saobraćaja. 23 osobe tu rade, oni u ovom trenutku upravljaju sa oko 540 kilometara naše železnice, biće nam potrebno još šest ili sedam meseci da ubacimo i prugu Beograd-Subotica, da se i to ubaci pod upravljanje, i imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada modernizujemo većinu pruga - rekao je Vučić.

On kaže da je danas razgovarano i oko pruge Valjevo-Vrbnica, i dodaje da će proslediti danas medijima da vide u koliko je očajnom stanju taj deo pruge.

- Od 1976. godine taj deo niko pipnuo nije, mi smo se dogovorili da radimo na popravci svega da se ne ugrožavaju ljudski životi. Od Kosjerića do granice sa Crnom Gorom je strašno stanje pruge - kazao je Vučić.

Kad god da krenemo da radimo tu deonicu, to će teško izaći ispod 2 milijarde evra.

- Tu je i predstavnik ministarstva finansija, pa smo razgovarali i o uticaju na deficit i svemu. Sećate se kad su Amerikanci krenuli sa Inflation reduction aktom, tu im je centralno održavanje infrastrukture. Imamo i problem, Stelantis sada izvozi najviše, i dramatično doprinosi srpskoj privredi, iako su svi govorili da se to neće desiti. Ali izvoze automobile preko luke Bar, i moramo da rešimo to, da krenemo u izradu, trebaće nam oko pet-šest godina za kompletnu modernizaciju - rekao je predsednik.

Strašno je važno da održavao auto-puteve i pruge, navodi on.

Ovaj objekat je za nas veoma važan, moderno je uređen, sve je u njemu digitalno, istakao je on.

- Do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške. Mi moramo ljude da zamolimo da budu oprezni, da ne idu preko pruga, vozovi u ovoj zemlji rade. Molim ljude iz Infrastrukture železnica da obiđu svaki prelaz. I vama iz Srbija Voza da kažem da ne možete da kasnite više, menjaćemo direktore, nema kašnjenja po 45 minuta sa Prokopa. 3 minuta kašnjenja, smenjivaćemo ljude. Naša železnica mora biti tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Razumem kada se desi neka nesreća kao u Lukićevu, nije problem tada 200 minuta, ali ne razumem inače - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da će prva deonica Stalać-Đunis krenuti u martu 2027. godine.

- Ide sporo, ubi Bože sporo. Ima tu i naše krivice. Moramo i da popravljamo stvari, te popravke će da koštaju 200 miliona evra, a ne izgradnja svega. Pokazaću vam kako izgleda pruga, šokiraćete se bukvalno. 50 godina niko ništa pipnuo nije. Idete vozom preko tog vijadukta jednog, drma se zaštitna ograda, kamenice padaju u ponor, samo čekate kada će da padne sve - rekao je on.

Vučićev govor i odgovori na pitanja novinara

Predsednik se zahvalio ruskim partnerima, i kaže da je za ovaj centar plaćeno 127 miliona evra.

- To je najmoderniji centar u regionu, sve je urađeno da osiguramo bezbednost naših građana. Ovim je dobrim delom kradljivcima bakra i optike odzvonilo, sada imamo sigurnosne kamere svuda i biće uvek posmatrani upravo odavde - rekao je on.

Još jednom je istakao značaj i loše stanje pruge Valjevo-Vrbnica, i kaže da se u nakraćem roku očekuje sanacija te pruge.

- Ponosan sam na naše rezultate, što i u ovoj oblasti pravimo veliki napredak. Ali uvek želim više i bolje, i zato ću insistirati da vozovi što manje kasne. Da bi ljudi znali koliki je značaj ruske železnice, oni imaju oko milion zaposlenih u Rusiji! Hvala što niste kasniji na obavljanju zadataka - rekao je on.

Foto: Novosti

Nakon pada laži i o Sarajevo safariju, Vučić kaže da neće prestati sa njegovom dehumanizacijom ni pored toga.

- Jesu li prestali posle Jovanjice, ili zvučnog topa? Nisu, ne i dalje će da me ubeđuju da je bio zvučni top. Izmisliće milion razloga, samo ne mogu da pokažu zvučni top iz kog je pucano. To nije igračka, to je veličine tenka. Gde je bio? Nigde naravno, lagali su sve vreme. Tako i sa tim i sa svim drugim lažima. Gde je onaj preminuli dečak iz Valjeva? Znate li mu ime? Nećete ni saznati, služilo je za jedno veče, da nekome spale prostorije i da se izazove krvoproliće - rekao je predsednik.

Na pitanje novinara N1 da li zna kada je sve korišćen i testiran zvučni top, Vučić je odgovorio:

- Niste otkrili nikakvu tajnu, nemojte da se ljutite, onaj ko vas je obučavao za ovo vam je uradio medveđu uslugu. Ima izreka: Nije majka Muju karala što se kockao, nego što se vadio. Pa vi imate zvanično u našim izveštajima, recimo onaj sa FSB-om, sa ozbiljnom službom, je naravno isprobala i dokazala da nije upotrebljen zvučni top. Pitate da li smo probali na sebi? Recimo za ovu raketu C-400, gledali smo kako je ispaljuju u Kini, ali nismo gađali Prištinu ni Zagreb. Nikakvu logiku nisam video u tome što ste izgovorili, posebno ne razumem gnev i jed. To bi trebalo da postoji kod mene, ali ipak su kod mene raširene ruke ka svima vama, koji ste tu izmišljotinu pokušali da nametnete građanima ove zemlje - rekao je predsednik.

Kaže da neće tužiti nikoga zbog laži o zvučnom topu, i da mu je samo stalo da narod sazna istinu.

- To što su meni uradili će biti najstrašnija istorija beščašća, laži, kleveta, metaforičkog ubijanja, character assassination, što je gore od stvarnog ubijanja. Žao mi je što nisam mogao da zaštitim porodicu, trudio sam se da zaštitim sve druge ljude, i to ću nastaviti da radim - zaključio je on.

Obraćanje ruskog ambasadora

Ambasador Ruske Federacije rekao je da mu je čast što je danas tu, i kaže da je svaki projekat, i oni koji su rađeni uz pomoć Ruskih železnica, potpuno integrisan sa razvojem infrastrukture Srbije i napretka i uspona ekonomije.

- To nama kao Rusiji, prijateljskoj zemlji, je veoma važno. Što se tiče Ruskih železnica, oni imaju puno predloga, ponuda i kontakata, a njima Srbija ostaje među prioritetima. Verujem da će Ruske železnice odigrati značajnu ulogu u modernizaciji železnica, i cele infrastrukture Srbije u narednim godinama - rekao je on.

Bocan Harčenko kaže da se predsednik Vučić od prvog dana angažovao na modernizaciji pruga.

Šta je Jedinstveni dispečerski centar?

Jedinstveni dispečerski centar predstavlja važan korak u modernizaciji železničke infrastrukture i unapređenju bezbednosti, efikasnosti i pouzdanosti železničkog saobraćaja.

Foto: Novosti

Investitor je "Infrastruktura železnice Srbije", a izvođači radova su "RŽD Inetrnešnl" iz Rusije i "RZD International" iz Beograda.

Foto: Novosti

Foto: Novosti