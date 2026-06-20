NATO SPREMA PLAN ZA STOTINE HILJADA VOJNIKA: Moskva ovo neće ravnodušno ignorisati
U TRENUTKU kada evropske države sve intenzivnije razgovaraju o bezbednosti i vojnoj saradnji, Nemačka i Poljska poručuju da žele još čvršću koordinaciju unutar NATO-a. Na zajedničkom forumu dve zemlje istaknuta je važnost logistike, infrastrukture i odbrambenih kapaciteta koji bi mogli da imaju presudnu ulogu u slučaju eventualnih kriznih situacija na istoku Evrope.
Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je na nemačko-poljskom forumu, čiji je prenos organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, da će Berlin i Varšava svoje kapacitete staviti na raspolaganje za transport savezničkih snaga. Prema njegovim rečima, upravo Nemačka i Poljska predstavljaju ključne logističke centre NATO-a.
Vadeful je naveo da bi u slučaju potrebe za odbranom stotine hiljada vojnika Alijanse mogle da budu prebačene ka istoku preko teritorije ove dve države. Takvo raspoređivanje odnosilo bi se kako na Poljsku, tako i na baltičke zemlje.
Govoreći o ulozi Berlina i Varšave u okviru Alijanse, šef nemačke diplomatije ocenio je da dve države predstavljaju temelj evropske odbrane i sistema odvraćanja NATO-a. Zbog toga je ukazao na potrebu modernizacije postojećeg sporazuma o odbrani između dve zemlje.
Prema njegovim rečima, novi sporazum trebalo bi da omogući još dublju saradnju u oblasti vojne industrije, kao i snažniju koordinaciju između dve susedne zemlje koje su istovremeno i bliski saveznici unutar NATO-a.
Vadeful smatra da bi novi dokument dodatno učvrstio odnose Berlina i Varšave kroz zajedničke vojne vežbe, posebno u baltičkom regionu.
Sa druge strane, Rusija poslednjih godina više puta upozorava da NATO sprovodi aktivnosti bez presedana duž njenih zapadnih granica. U Moskvi smatraju da Alijansa širi svoje vojne inicijative pod obrazloženjem odvraćanja „ruske agresije“.
Kremlj je u više navrata izrazio zabrinutost zbog povećanog prisustva i jačanja NATO snaga u Evropi. Ruske vlasti ističu da njihova zemlja ne predstavlja pretnju drugim državama, ali naglašavaju da neće ignorisati poteze koje procene kao ugrožavanje sopstvenih interesa.
(Alo)
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