Svet

NATO SPREMA PLAN ZA STOTINE HILJADA VOJNIKA: Moskva ovo neće ravnodušno ignorisati

V.N.

20. 06. 2026. u 17:27

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U TRENUTKU kada evropske države sve intenzivnije razgovaraju o bezbednosti i vojnoj saradnji, Nemačka i Poljska poručuju da žele još čvršću koordinaciju unutar NATO-a. Na zajedničkom forumu dve zemlje istaknuta je važnost logistike, infrastrukture i odbrambenih kapaciteta koji bi mogli da imaju presudnu ulogu u slučaju eventualnih kriznih situacija na istoku Evrope.

НАТО СПРЕМА ПЛАН ЗА СТОТИНЕ ХИЉАДА ВОЈНИКА: Москва ово неће равнодушно игнорисати

Foto: AI generated/Gemini

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je na nemačko-poljskom forumu, čiji je prenos organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, da će Berlin i Varšava svoje kapacitete staviti na raspolaganje za transport savezničkih snaga. Prema njegovim rečima, upravo Nemačka i Poljska predstavljaju ključne logističke centre NATO-a.

Vadeful je naveo da bi u slučaju potrebe za odbranom stotine hiljada vojnika Alijanse mogle da budu prebačene ka istoku preko teritorije ove dve države. Takvo raspoređivanje odnosilo bi se kako na Poljsku, tako i na baltičke zemlje.

Govoreći o ulozi Berlina i Varšave u okviru Alijanse, šef nemačke diplomatije ocenio je da dve države predstavljaju temelj evropske odbrane i sistema odvraćanja NATO-a. Zbog toga je ukazao na potrebu modernizacije postojećeg sporazuma o odbrani između dve zemlje.

Prema njegovim rečima, novi sporazum trebalo bi da omogući još dublju saradnju u oblasti vojne industrije, kao i snažniju koordinaciju između dve susedne zemlje koje su istovremeno i bliski saveznici unutar NATO-a.

Vadeful smatra da bi novi dokument dodatno učvrstio odnose Berlina i Varšave kroz zajedničke vojne vežbe, posebno u baltičkom regionu.

Sa druge strane, Rusija poslednjih godina više puta upozorava da NATO sprovodi aktivnosti bez presedana duž njenih zapadnih granica. U Moskvi smatraju da Alijansa širi svoje vojne inicijative pod obrazloženjem odvraćanja „ruske agresije“.

Kremlj je u više navrata izrazio zabrinutost zbog povećanog prisustva i jačanja NATO snaga u Evropi. Ruske vlasti ističu da njihova zemlja ne predstavlja pretnju drugim državama, ali naglašavaju da neće ignorisati poteze koje procene kao ugrožavanje sopstvenih interesa.

(Alo)

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