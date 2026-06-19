Svet

PANIKA NA ZAPADU, NE MOGU JOJ NIŠTA! Kina lansirala NEUHVATLJIVU zver DF-17, ova hipersonična jedrilica menja sve!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 06. 2026. u 18:45

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SNIMCI koje su objavili kineski državni mediji povodom 60. godišnjice raketnih snaga Narodnooslobodilačke armije, koje su odgovorne za upravljanje većinom balističkog raketnog arsenala u zemlji, prikazuju hipersonične raketne jedinice DF-17 koje učestvuju u operacijama.

ПАНИКА НА ЗАПАДУ, НЕ МОГУ ЈОЈ НИШТА! Кина лансирала НЕУХВАТЉИВУ звер ДФ-17, ова хиперсонична једрилица мења све!

Foto: printskrin militarywatchmagazine.com

Snimci prikazuju mobilne transportno-montažne lansere DF-17 kako vrše raspoređivanje na terenu i pripreme za lansiranje, ističući jednu od najnaprednijih konvencionalnih udarnih sposobnosti Raketnih snaga. Uključivanje DF-17 izgleda ima za cilj da naglasi modernizaciju Raketnih snaga tokom poslednje decenije, pri čemu je služba bila prva u svetu koja je operacionalizovala rakete koje integrišu hipersonična jedrilica za taktičke udarne uloge.

DF-17 se smatra jednim od najinovativnijih raketnih sistema na svetu, jer kombinuje balistički raketni pojačivač sa hipersoničnim jedrilicom. Umesto da prati predvidljivu paraboličnu putanju konvencionalne balističke rakete, buster oslobađa klizno vozilo u gornje slojeve atmosfere, gde se ono spušta ka meti hipersoničnom brzinom dok izvodi aerodinamičke manevre i po tangažu i po skretanju. Ova kombinacija velike brzine i manevarske sposobnosti čini presretanje gotovo nemogućim. Ovo su nedavno pokazale Rusija i Iran u svojim nedavnim demonstracijama mogućnosti svojih raketa Orešnik i Fatah 2 protiv meta u Ukrajini i Izraelu, a izraelski izvori zaključuju da bi odbrana od takvih raketa zahtevala potpuno novi pristup raketnoj odbrani.

Foto: PLA


DF-17 takođe nudi visok stepen preciznih udarnih mogućnosti, a veruje se da njegovo klizno vozilo koristi napredne sisteme navođenja, što mu omogućava da precizno dejstvuje na fiksne ciljeve visokog značaja kao što su komandni centri, vazduhoplovne baze, logistička čvorišta i ojačana infrastruktura. Njegova brzina i profil leta na maloj visini povećavaju verovatnoću prodora kroz neprijateljsku odbranu pre nego što dođe do presretanja. Još jedna velika prednost je mobilna platforma za lansiranje DF-17. Montirana na transporter-lanser, raketa se može sakriti, brzo premestiti i lansirati sa disperzovanih lokacija. Ova mobilnost značajno poboljšava preživljavanje komplikujući neprijateljski nadzor i planiranje preventivnih udara, omogućavajući lansirnim jedinicama da se često premeštaju i deluju sa pripremljenih ili improvizovanih lokacija. Raketa je dizajnirana da se integriše u kineski mrežno-centrični izviđačko-udarni kompleks, i smatra se da je u stanju da prima informacije o ciljanju sa satelita, radara iznad horizonta, bespilotnih letelica, sredstava pomorske patrole i drugih obaveštajnih platformi.
Jedna od najznačajnijih potencijalnih uloga DF-17 je protivbrodsko ratovanje, posebno protiv velikih pomorskih formacija koje deluju u zapadnom Pacifiku. Za razliku od konvencionalne protivbrodske balističke rakete koja se strmo spušta ka svojoj meti, hipersonično klizno vozilo DF-17 može se približiti sa ravnije putanje dok manevriše bočno, čineći njenu putanju mnogo manje predvidljivom i povećavajući težinu presretanja. Velika brzina rakete dramatično smanjuje vreme koje je ratnom brodu na raspolaganju da otkrije, klasifikuje i angažuje dolazeću pretnju. Hipersonično klizno vozilo može da pređe stotine kilometara za samo nekoliko minuta, skraćujući ciklus odlučivanja za komandante brodova i ograničavajući mogućnosti za lansiranje odbrambenih raketa ili raspoređivanje elektronskih protivmera. Sposobnost rakete da cilja i ratne brodove i baze u Pacifiku jača širu strategiju Kine protiv pristupa/uskraćivanja područja, komplikujući potencijalne napore zapadnih protivnika Pekinga da projektuju moć u Istočnoj Aziji. DF-17 je jedan od više tipova raketa sa hipersoničnim kliznim vozilima koji su uvedeni u upotrebu i verovatno je prvi u svetu sa takvim vozilom koji je postao operativan bilo gde u svetu.

militarywatchmagazine.com

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