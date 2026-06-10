NA POMOLU NOVA PRAVILA U EU: Buduće članice neće imati jednako pravo glasa?

NEMAČKA, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka.

Foto: Unsplash/Antoine Schibler antoine_schibler

U dokumentu, u koji je Rojters imao uvid, izložene su moguće opcije koje bi mogle da budu uključene u buduće ugovore o pristupanju. Među njima su mehanizam za praćenje i zaštitna klauzula koja bi omogućila da se preduzmu mere, u slučaju ozbiljnog nazadovanja u oblastima kao što su demokratija i sloboda medija.

- EU bi trebalo da ima detaljnu diskusiju o mogućnosti privremenih, prelaznih ograničenja prava glasa za nove države članice, posebno u delovima pravnih tekovina EU gde je potrebna jednoglasnost - navodi se u dokumentu, u kome se ukazuje da je i za odluke o proširenju, spoljnoj politici i budžetu EU potrebna saglasnost svih zemalja članica.

Inače, Evropska unija počiva na pravilu da se o svim odlukama moraju saglasiti sve države članice.

Znači, odluke se donose konsenzusom. Ali, ovo pravilo počelo je da puca poslednjih godina, jer Mađarska, a često i Slovačka nisu želele da se slože sa politikom Brisela o sukobu u Ukrajini, koja je protiv Rusije.

(RT Balkan)

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