JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
RUTINSKI smo pogodili sva tri para, istome se nadamo i danas.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.
Nedelja
15.45 Vašaš - Đer GG (1.63)
19.00 Crvena zvezda - Vojvodina GG (1.70)
Ukupna kvota: 4.43
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