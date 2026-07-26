Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

26. 07. 2026. u 08:00

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RUTINSKI smo pogodili sva tri para, istome se nadamo i danas.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих предлога за игру ГГ

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.

Nedelja

15.45 Vašaš - Đer GG (1.63)

16.30 Malme - Elfsborg GG (1.60)
19.00 Crvena zvezda - Vojvodina GG (1.70)

Ukupna kvota: 4.43

 

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