Svet

IZVEŠTAJ SA FRONTA: Ruska vojska zauzela Ševčenko u DNR, oboreno 1000 dronova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 07. 2026. u 15:25

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RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je najnovije podatke o situaciji na frontu.

ИЗВЕШТАЈ СА ФРОНТА: Руска војска заузела Шевченко у ДНР, оборено 1000 дронова

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

Grupa „Centar“ oslobodila je naselje Ševčenko u DNR. U zoni odgovornosti ove grupe, ukrajinska vojska izgubila je do 370 vojnika;

Grupa „Sever“ poboljšala je taktički položaj, Oružane snage Ukrajine izgubile su do 205 vojnika;

Grupa „Zapad“ poboljšala je položaje i eliminisala za 24 sata do 210 ukrajinskih vojnika;

Grupa „Jug“ poboljšala je taktički položaj i eliminisala više od 160 ukrajinskih vojnika;

Grupa „Istok“ nastavila je da napreduje u dubinu odbrane protivnika, eliminisavši do 345 ukrajinskih vojnika;

U zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“ eliminisano je do 55 ukrajinskih vojnika;

Oružane snage Rusije su tokom proteklog dana izvele udare na objekte energetske i logističke infrastrukture koji se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine;

Ruske snage su tokom protekla 24 sata pogodile logističke centre, pogone za proizvodnju ukrajinskih dalekometnih dronova i njihova skladišta;

Uništeno je 465 dronova i dve rakete iz višecevnog raketnog sistema „hajmars” koji pripadaju Oružanim snagama Ukrajine;

Ruski PVO sistemi oborili su više od 1.000 ukrajinskih dronova avionskog tipa.

sputnikportal.rs

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