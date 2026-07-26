PUTIN POVUKAO VELIKI POTEZ: Stižu velike promene, evo šta je upravo potpisano

RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih fundamentalnih modela veštačke inteligencije u Rusiji.

Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela veštačke inteligencije i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke.

Dokument je objavljen na veb-sajtu za zvanično objavljivanje pravnih akata.



Prema ovom dokumentu, reč je o programima koji sadrže najmanje milijardu parametara, sposobnim da obavljaju pametne zadatke na nivou koji je uporediv sa ljudskim ili ga prevazilazi, a koji služe kao osnova za kreiranje različitih vrsta softvera.

Zakon uvodi dve ključne kategorije modela velikih razmera: suverene i nacionalne.

Model se klasifikuje kao „suveren” ako ga je kreiralo rusko pravno lice, koji je u potpunosti pod njegovom kontrolom u svim fazama životnog ciklusa, tehnički je reproduktivan i smešten u ruskim centrima za obradu podataka.

„Nacionalni” model takođe mora napraviti rusko pravno lice, ali može sadržati strane komponente distribuirane pod otvorenim licencama. Obe kategorije moraju proći proveru kako bi se osigurala usklađenost sa ruskim zakonodavstvom i tradicionalnim duhovnim i moralnim vrednostima.

Programeri takvih modela dobiće pristup merama državne podrške, uključujući finansijsku i informativnu pomoć, kao i pomoć u vidu ustupanja imovine i pružanja garancija.

Takođe će im biti dozvoljeno da obučavaju neuronske mreže korišćenjem podataka iz saveznih i regionalnih informacionih sistema.

Proceduru pristupa tim podacima utvrdiće Vlada u saradnji sa nadležnim organom za bezbednost.

Pored toga, potpisan je zakon koji zahteva obeležavanje sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja