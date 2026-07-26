SKANDAL U PRAVOSUĐU: Sudija blokaderka Ksenija Marić pušta napadače na policiju, pa uživa u luksuzu na Havajima
DOK nasilnici šetaju slobodno bez određenog pritvora, sudija Ksenija Marić i njen partner Bruno Vekarić hvale se luksuznim putovanjem na egzotična ostrva.
Javnost je ogorčena najnovijim postupcima sudije Ksenije Marić, koja je postala glavna blokaderka pravde u slučajevima napada na službena lica. Marićeva sistematski odbija da odredi pritvor uhapšenima za brutalne napade na policiju, puštajući ih na slobodu odmah nakon privođenja.
Dok građani i policajci strahuju za bezbednost, sudija demonstrira kako se „lepo zarađuje u Srbiji“.
Luksuzna turneja
Pre samo desetak dana, Marićeva je sa svojim dečkom Brunom Vekarićem otputovala na Havaje. Tamo su obišli dva ekskluzivna ostrva.
Da stvar bude gora, sudija se sama bahato hvalila ovim luksuzom, postavljajući snimke i fotografije na svoj WhatsApp stori kako bi se javno pohvalila raskošnim životom koji očigledno ne deli sa običnim građanima.
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