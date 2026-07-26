Politika

SKANDAL U PRAVOSUĐU: Sudija blokaderka Ksenija Marić pušta napadače na policiju, pa uživa u luksuzu na Havajima

V.N.

26. 07. 2026. u 14:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOK nasilnici šetaju slobodno bez određenog pritvora, sudija Ksenija Marić i njen partner Bruno Vekarić hvale se luksuznim putovanjem na egzotična ostrva.

СКАНДАЛ У ПРАВОСУЂУ: Судија блокадерка Ксенија Марић пушта нападаче на полицију, па ужива у луксузу на Хавајима

Foto: Društvene mreže

Javnost je ogorčena najnovijim postupcima sudije Ksenije Marić, koja je postala glavna blokaderka pravde u slučajevima napada na službena lica. Marićeva sistematski odbija da odredi pritvor uhapšenima za brutalne napade na policiju, puštajući ih na slobodu odmah nakon privođenja.

Dok građani i policajci strahuju za bezbednost, sudija demonstrira kako se „lepo zarađuje u Srbiji“.

Foto: Društvene mreže

 

Luksuzna turneja

Pre samo desetak dana, Marićeva je sa svojim dečkom Brunom Vekarićem otputovala na Havaje. Tamo su obišli dva ekskluzivna ostrva.

Da stvar bude gora, sudija se sama bahato hvalila ovim luksuzom, postavljajući snimke i fotografije na svoj WhatsApp stori kako bi se javno pohvalila raskošnim životom koji očigledno ne deli sa običnim građanima.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN UČI NA SVOJIM GREŠKAMA: Tri boda protiv Šapčana su imperativ za crno-bele

PARTIZAN UČI NA SVOJIM GREŠKAMA: Tri boda protiv Šapčana su imperativ za "crno-bele"