RUSIJA i Belorusija spremne su da upotrebe sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje, radi zaštite Savezne države, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.

not supplied / WillWest News / Profimedia

On je istakao da se oblici saradnje između oružanih snaga i bezbednosnih struktura Rusije i Belorusije neprestano unapređuju.

On je naglasio da su dve zemlje spremne da iskoriste „sva sredstva, uključujući i nuklearna“, kako bi obezbedile bezbednost Savezna država Rusije i Belorusije.

Istovremeno, Galuzin je ukazao na demonstrativno i provokativno jačanje vojnih snaga NATO u neposrednoj blizini granica Savezne države.

Konkretno, NATO tamo sprovodi vežbe, a broj incidenata u kojima su uključene dronove je u porastu.

(Sputnjik)