SPREMNI SMO DA UPOTREBIMO NUKLEARNO ORUŽJE: Stiglo žestoko upozorenje dve države
RUSIJA i Belorusija spremne su da upotrebe sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje, radi zaštite Savezne države, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.
On je istakao da se oblici saradnje između oružanih snaga i bezbednosnih struktura Rusije i Belorusije neprestano unapređuju.
On je naglasio da su dve zemlje spremne da iskoriste „sva sredstva, uključujući i nuklearna“, kako bi obezbedile bezbednost Savezna država Rusije i Belorusije.
Istovremeno, Galuzin je ukazao na demonstrativno i provokativno jačanje vojnih snaga NATO u neposrednoj blizini granica Savezne države.
Konkretno, NATO tamo sprovodi vežbe, a broj incidenata u kojima su uključene dronove je u porastu.
(Sputnjik)
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SPREMNI SMO DA UPOTREBIMO NUKLEARNO ORUŽJE: Stiglo žestoko upozorenje dve države
RUSIJA i Belorusija spremne su da upotrebe sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje, radi zaštite Savezne države, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.
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