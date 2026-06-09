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SPREMNI SMO DA UPOTREBIMO NUKLEARNO ORUŽJE: Stiglo žestoko upozorenje dve države

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09. 06. 2026. u 07:54

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RUSIJA i Belorusija spremne su da upotrebe sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje, radi zaštite Savezne države, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.

СПРЕМНИ СМО ДА УПОТРЕБИМО НУКЛЕАРНО ОРУЖЈЕ: Стигло жестоко упозорење две државе

not supplied / WillWest News / Profimedia

On je istakao da se oblici saradnje između oružanih snaga i bezbednosnih struktura Rusije i Belorusije neprestano unapređuju.

On je naglasio da su dve zemlje spremne da iskoriste „sva sredstva, uključujući i nuklearna“, kako bi obezbedile bezbednost Savezna država Rusije i Belorusije.

Istovremeno, Galuzin je ukazao na demonstrativno i provokativno jačanje vojnih snaga NATO u neposrednoj blizini granica Savezne države.

Konkretno, NATO tamo sprovodi vežbe, a broj incidenata u kojima su uključene dronove je u porastu.

(Sputnjik)

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