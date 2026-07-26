KAKAV PEH: Oprema za proizvodnju nafte pala u more

PROIZVODNjA na najvećem britanskom nerazvijenom nalazištu nafte i gasa, Rouzbenk, mogla bi da kasni nekoliko meseci nakon što je deo opreme sa bušaće platforme slučajno pao u Severno more.

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Nalazište Rouzbenk, koje se nalazi oko 130 kilometara severozapadno od Šetlanda, trebalo je da počne proizvodnju pre kraja ove godine, ali kompanija Adura sada očekuje da će vađenje nafte početi tek tokom 2027. godine, prenose mediji.

Prema procenama industrije, Rouzbenk bi tokom svog radnog veka od oko 25 godina mogao da proizvede oko 300 miliona barela nafte.

Do kašnjenja je došlo nakon incidenta 18. aprila, kada su dva ključna dela opreme, uključujući sigurnosni ventil, pala sa platforme na morsko dno duboko oko 1.100 metara.

U incidentu niko od radnika nije povređen.

Platforma, koju je kompanija Adura iznajmila od norveške firme "Odfjel Driling", prebačena je u brodogradilište u Bergenu radi popravke. Sada se vratila na lokaciju Rouzbenk, ali još nije spremna za rad.

Prema internim dokumentima, platforma bi mogla da bude van upotrebe i do četiri meseca, što znači da će završetak pojedinih naftnih bušotina kasniti.

Britanska vlada sada je pod pritiskom naftne industrije da dozvoli nastavak eksploatacije Rouzbenka, dok se ekološke organizacije i deo poslanika protive projektu zbog uticaja na klimatske promene.

Nova ministarka energetike Miata Fahnbuleh trebalo bi da donese odluku o budućnosti Rosebanka i drugog velikog projekta, gasnog polja Džekdo, nakon završetka konsultacija o emisijama u avgustu.

Pristalice novih bušenja tvrde da bi veća domaća proizvodnja nafte i gasa mogla da poveća energetsku sigurnost Velike Britanije i pomogne u smanjenju troškova energije.

Kritičari, međutim, navode da nova proizvodnja neće značajno uticati na račune građana i da bi mogla dodatno da pogorša klimatsku krizu.

Sindikalne organizacije i deo laburističkih poslanika pozivaju premijera Endija Barnama da podrži razvoj severnomorskih nalazišta, upozoravajući da bi bez novih ulaganja industrija nafte i gasa u oblasti Aberdina mogla da oslabi.

Ekološka organizacija Grinpis navodi da bi eksploatacija Rouzbenka imala minimalan uticaj na cene energije i donela mali broj novih radnih mesta, dok bi produžila zavisnost od fosilnih goriva.

(Sputnjik)

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