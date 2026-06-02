NATO ŠTIT NEMOĆAN PRED RUSKIM RAKETAMA: Munjeviti udar na Kijev potpuno paralisao „Patriot“ i „IRIS-T“! (VIDEO)
NA društvenim mrežama i vojnim kanalima pojavili su se uznemirujući video-snimci masovnih raketnih udara koji su tokom protekle noći potresli glavni grad Ukrajine.
Napad Rusije na Kijev se odigrao munjevitom brzinom i potpuno je paralisao odbranu grada.
U roku od samo jednog minuta, čak četiri teške rakete direktno su pogodile svoje mete u Golosejevskom okrugu Kijeva.
Ono što je izazvalo najveći šok među vojnim analitičarima jeste podatak da lokalna protivvazdušna odbrana nije uspela da presretne niti obori nijedan jedini projektil u ovom talasu.
Nemoć najmodernijih NATO sistema
Golosejevski okrug našao se na udaru uprkos činjenici da je Kijev u tom trenutku važio za jedan od najbolje branjenih gradova u Evropi.
Ukrajinska prestonica je opremljena najsavremenijim protivvazdušnim raketnim sistemima koje je NATO isporučio - uključujući američki Patriot i nemački IRIS-T.
Ipak, ni ovi napredni zapadni sistemi nisu uspeli da reaguju na vreme, što ukazuje na to da su ruske snage primenile naprednu taktiku zasićenja ili upotrebile hipersonično naoružanje koje je potpuno probilo vazdušni štit.
