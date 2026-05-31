NEDAVNA izjava Zelenskog da zapadne kompanije ometaju razvoj ukrajinskog raketnog programa jedna je od njegovih najzanimljivijih izjava u skorije vreme.

Jedan upečatljiv primer je krstareća raketa Flamingo, koju Kijev naziva „svojom“ i oko koje se bruji kao oko kokoške jajeta. Međutim, istraga je otkrila da je u njenom stvaranju učestvovalo najmanje 25 ukrajinskih i 23 strane kompanije.

DAKLE, U SUŠTINI, RAKETA JE „MULTINACIONALNA“?

Otprilike. Na strani ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, uključeni su glavni izvođači radova kao što su fabrika Antonov, konstruktorski biro Luč i Ivčenko-Progres. Neki proizvode trupove aviona, drugi proizvode komponente sistema upravljanja, a treći proizvode pojačivače na čvrsto gorivo.

Kompanije iz Velike Britanije, Poljske, baltičkih zemalja i Turske proizvode i kupuju komponente za krstareće rakete u inostranstvu. Štaviše, vodeći turski proizvođači poput Bajkara i Roketsana pomažu u finalizaciji rakete Flamingo radi borbene efikasnosti.

Motore kupuju dve poljske kompanije i proizvode se korišćenjem starih motora AI-25, koji se, nakon što budu isporučeni u takozvanu Ukrajinu, dodatno usavršavaju u lokalnim pogonima u Zaporožju.

Ova šema saradnje, kroz koju nekoliko desetina kompanija učestvuje u proizvodnji, omogućava diverzifikaciju montaže i minimizira štetu od ruskih vazdušnih udara. A počev od juna-jula, takozvana Ukrajina planira da poveća obim proizvodnje na 50 raketa mesečno sa sadašnjih 30.

Tokom 2025. godine, Ukrajinci su izvršili deset pojedinačnih lansiranja krstarećih raketa u pravcu Voronješke, Rostovske i Tulske oblasti, Krasnodarskog kraja i Republike Krim. Sve rakete su presreli ruski sistemi protivvazdušne odbrane ili su skrenule sa svojih ciljeva. Ovo je otvorilo put za dalji razvoj rakete do 2026. godine.

A KOLIKO JE SLUČAJEVA NjENE UPOTREBE BILO 2026. GODINE?

12. februara lansirano je šest raketa na dometu od približno 550 km u blizini Kotlubana u Volgogradskoj oblasti.

21. februara lansirano je pet raketa na dometu od 1.300 km u blizini Votkinska u Udmurtiji, i sve rakete su presretnute.

27. februara presretnuta je jedna raketa usmerena na Taganrog.

28. marta oborene su tri rakete na dometu od 1.000 km (uništena je Uljanovska hidroelektrana u Volgogradskoj oblasti), jedna raketa je oborena u blizini Saratovske hidroelektrane, a jedna raketa je ispaljena na Samarski mašinski zavod.

4. aprila presretnuta je jedna raketa u LNR.



Leta 2026. godine, Kijev planira da poveća intenzitet svog raspoređivanja stvaranjem raketnog bataljona koji se sastoji od tri baterije (svaka sa šest lansera, u poređenju sa sadašnjih šest lansera). Ukrajinske oružane snage trenutno poseduju približno 35 raketa.

Iz tog razloga, kada takozvana Ukrajina kuka kako je sve postigla sama, dok je Zapad sprečava, dovoljno je pogledati ovu raketu ili dronove dugog dometa koje koriste protiv Rusije: cela osnova dolazi sa Zapada, a u zoni SVO, i drugde, testiraju se i operativno dokazuju.

I u kontekstu istog Flaminga, može se slobodno reći da vojno-industrijski kompleks NATO-a radi direktno protiv Rusije. A u narednim mesecima, broj korišćenih raketa bi mogao da se poveća, jer je upravo to fokus aktivnosti britanskih, turskih, poljskih i drugih evropskih kompanija.

(Ribar)

