RUSKE SNAGE REĐAJU USPEHE: Pogodili energetsku infrastrukturu ukrajinske vojske
RUSKE snage su neutralisale su više od 1.385 ukrajinskih vojnika tokom proteklog dana u zoni Specijalne vojne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništeni su proizvodni pogoni i lanseri dronova dugog dometa, skladišta goriva, objekti transportne i energetske infrastrukture ukrajinskih snaga, ali i lokacije stranih plaćenika u zoni SVO, navodi se u saopštenju.
Jedinice grupe trupa "Sever" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta, neutralisavši tom prilikom do 185 ukrajinskih vojnika, jedan artiljerijski sistem i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu ukrajinskih snaga na Sumskom i Harkovskom pravcu.
Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su više od 200 ukrajinskih vojnika, dva oklopna transportera, jedno borbeno oklopno vozilo "MaksPro", tri artiljerijska sistema i jedan višecevni lanser raketa "grad".
Jedinice grupe trupa "Jug" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta i izbacile iz stroja više od 165 ukrajinskih vojnika, četiri borbena oklopna vozila, dva artiljerijska sistema, jedan višecevni lanser raketa "grad" i jedan kontrabaterijski radar "AN/TPK-36".
Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su do 340 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, dva artiljerijska sistema i jednu stanicu za radio-el. borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, neutralisavši tom prilikom više od 445 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, ali i dva artiljerijska sistema.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su više od 50 ukrajinskih vojnika i uništile dve stanice za radio-el. borbu.
Sistemima PVO ruske snage oborile su četiri vođene avio-bombe, presrele dva projektila sistema HIMARS i uništile 405 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.
(RT Balkan)
